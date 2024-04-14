Дарья Кожемякина

«Мы не соревнуемся с Булычевым»: Врубель о фильме «Сто лет тому вперед» Продюсер Врубель: «Сто лет тому вперед» не соревнуется с фильмом Булычева

14 апреля 2024 в 16:45 Автор: Виктория Колодонова, Дарья Кожемякина

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»