Создатели фильма «Сто лет тому вперед» не соревновались с работой советского писателя Кира Булычева, произведение которого легло в основу сюжета, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Михаил Врубель во время премьерного показа в Москве. По его словам, экранизация повести об Алисе Селезневой и Коле Герасимове будет интересна сегодняшнему зрителю. Врубель назвал фильм «Гостья из будущего» 1984 года наследием, от которого отталкивались создатели картины «Сто лет тому вперед».
Мы не соревнуемся с фильмом Булычева. Это наследие, от которого мы оттолкнулись. Кино, которое мы сегодня представляем, будет интересно сегодняшнему зрителю с огромной долей уважения к тому, откуда это все начиналось, к советской фантастике, — сказал Врубель.
Продюсер подчеркнул, что «Сто лет тому вперед» — это труднопостановочный фантастический фильм, в котором было сложно все: от выбора актеров и постановки экшена до написания сценария. По словам Врубеля, на сегодняшний день это лучшее кино, которое снимала его студия.
Ранее актер Кирилл Митрофанов рассказал, что ему было приятно ударить своего коллегу Юру Борисова на съемках фантастического фильма «Сто лет тому вперед». По его словам, Борисов — «маньяк профессии». Митрофанов назвал съемочную площадку одним большим приключением.