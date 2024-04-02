Спектакль про Зеленского, мечта вернуться в Россию: как живет Мария Машкова

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Мария Машкова

В передаче Екатерины Гордон (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на YouTube Мария Машкова призналась, что у нее есть «маленькая мечта», ради которой она готова была бы вернуться в Россию. Связано ли это с отцом, почему Машкова не приезжает в Россию, как сложилась ее карьера в Голливуде?

Что за спектакль о Зеленском создала Машкова

Машкова рассказала, что играет в театре. В Кишиневе у нее прошла премьера личного моноспектакля «Надеждины». Как рассказала актриса, сценарий она написала по реальным событиям, из дневника ее дальнего родственника-революционера — когда-то его ей передал отец Владимир Машков.

Премьера моноспектакля «Надеждины» прошла в конце октября 2023 года в театре Еврейского общинного дома в столице Молдавии.

«Интрига начинается с семейной реликвии, которую Владимир Машков как-то передал своей дочери. Это был дневник, исповедь кишиневской девушки — Меланьи Севрук, ставшей возлюбленной и женой никому ныне не известного революционера Евгения Зеленского», — сообщает молдавский сайт NewsMaker.

Севрук и Зеленский познакомились на рубеже XX века в кишиневской типографии Кашевского, куда революционер приносил свои заметки. Он скончался от чахотки в 1905 году и более чем на столетие был забыт, пока на эту историю не наткнулась его правнучка Мария Машкова.

«Исследователи Киева, Москвы и Кишинева находят уникальные архивные дела, в самых дальних уголках библиотек по всему миру отыскиваются книги и статьи забытого революционера. И Зеленский вдруг предстает в облике знаменитого оппонента Владимира Ленина, писавшего и действовавшего под псевдонимом Надеждин. Ленин посвятил ему немало острых и едких оценок. Надеждин — другой революционер, отдавший жизнь за иную революцию, которая так и не состоялась», — отмечает NewsMaker.

Что случилось с Марией Машковой в Голливуде

Машкова с мужем и двумя детьми долгое время жила в США, а после начала СВО окончательно порвала связь с родиной и с отцом. Актриса, построившая успешную актерскую карьеру в России, стремилась покорить Голливуд. Как отмечает Woman.ru, со временем ее целеустремленность начала угасать. Вопреки ожиданиям, большинство ее актерских работ вызывает негативные впечатления у американской публики.

В 2024 году вышел фильм «Международная космическая станция», в котором Машкова играет российского космонавта Нику Ветрову. Фильм, в котором космонавты и астронавты на МКС борются друг против друга, пока на Земле идет ядерная война, понравился критикам, но провалился в прокате.

Фото: Liddell Entertainment Мария Машкова в фильме «Международная космическая станция»

Что Машкова говорила про СВО

В марте 2022 года Машкова окончательно переехала в США, назвав происходящее в России «немыслимым». Отец Владимир призвал ее «быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство», но в ответ она пожелала ему оказаться «на скамье подсудимых в Гааге».

На вопрос Гордеевой актриса отметила, что не считает, что ее кишиневский спектакль может как-то повредить отцу в России. По словам актрисы, она не думает об отце, однако по ней бьет каждый совершенный им шаг. Тем не менее ей хотелось бы, чтобы он посмотрел ее спектакль.

Какая мечта Марии Машковой осталась в России

Актриса дала понять, что не собирается возвращаться на родину. Тем не менее, призналась она, у нее есть мечта, которую трудно осуществить: она хочет потанцевать со своим дедушкой.

«Ему 90 лет в июне. Я очень хочу потанцевать с ним. А в Россию... Мне кажется, я больше там не смогу жить», — заявила Мария, сдерживая слезы.

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