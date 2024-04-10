Депрессия, болезнь или развод: что сгубило звезду «Голоса» Кунгурова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Евгений Кунгуров

Звезда шоу «Голос» и «Один в один» Евгений Кунгуров покончил с собой. 8 апреля певца обнаружили мертвым после обращения его супруги в органы. Что могло негативно повлиять на состояние артиста и каким он был раньше — в материале NEWS.ru.

«Мне написали около 12 ночи, что Жени больше нет»

Вечером 8 апреля погиб звезда шоу «Голос» и «Один в один» на Первом канале, ведущий программы «Романтика романса» на канале «Культура» певец Евгений Кунгуров. Ему было 40 лет. Коллег шокировало его самоубийство: все знали артиста как веселого, жизнерадостного человека с прекрасным чувством юмора.

«Общие знакомые мне написали около 12 ночи, что Жени больше нет, сообщили и обстоятельства трагедии. Сначала не поверил, решил: это дурная шутка», — рассказал NEWS.ru певец и продюсер Владимир Овчаров.

Он поделился, что познакомился с Кунгуровым примерно в 2012-м на одной из телевизионных передач. Евгений исполнял «Эти глаза напротив» из репертуара Валерия Ободзинского. «Женино исполнение было незабываемым, ярким и талантливым. Он был тогда немного полноватым, а через некоторое время сильно похудел. Это была даже не худоба, а именно стройность», — подчеркнул продюсер.

Овчаров вспоминает, что они часто пересекались с Кунгуровым на музыкальных проектах и концертах. «Женя всегда шутил и балагурил по-доброму. Вспоминаю его как искреннего и очень талантливого человека», — добавил музыкант.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Первым музыкальным продюсером Кунгурова стал Сергей Войтенко — композитор, заслуженный артист России и основатель проекта «Баян Микс». Именно он рекомендовал Евгения в шоу «Голос».

«В моем продюсерском центре много талантливых исполнителей, Женя был одним из них. Я помогал ему на старте карьеры и занимался его продвижением. В какой-то момент Женя решил, что продюсер ему больше не нужен, и ушел строить самостоятельную карьеру. Позже он сожалел и даже извинялся за свой уход», — рассказал Войтенко в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, за годы сотрудничества он ни разу не видел Кунгурова в подавленном или депрессивном состоянии.

Была ли у Кунгурова депрессия

Певица Анастасия Стоцкая, участвовавшая с Евгением Кунгуровым в шоу «Один в один», также охарактеризовала его как позитивного, очень интеллигентного и приятного человека.

«Всегда был в хорошем настроении духа, позитивный», — отметила она в разговоре с NEWS.ru.

Оперный певец Методие Бужор исполнял несколько песен дуэтом с Кунгуровым в шоу «Голос». Он вспоминает, что на протяжении съемок общался с Женей. По его словам, иногда коллега выглядел уставшим, поскольку съемки накладывались на работу в театре и концерты.

«Это нормально для артиста, мы часто работаем на износ, потому что хочется охватить максимально возможное. Но даже тени каких-либо депрессивных настроений у Жени не было на тот момент», — рассказал Бужор NEWS.ru.

Фото: Осокин Евгений/ТАСС Евгений Кунгуров на телепроекте «Один в один!»

Что известно о детях и женах Кунгурова

Первой женой Евгения Кунгурова стала актриса Наталья Троицкая. Общих детей у пары не было. В 2015-м артист женился на поклоннице Ирине Мелединой. В 2016-м в их семье родился сын Иван.

«Как-то мы совершенно случайно встретились с Женей в парке „Кузьминки“. Он гулял с сынишкой, тому было года четыре. Обнялись, обрадовались встрече. Женя сказал, что живет недалеко с семьей и часто гуляет тут с ребенком. Выглядел он счастливым», — рассказал Овчаров.

В марте 2022-го Кунгуров оставил эмоциональный пост на личной странице в социальной сети, сообщая поклонникам о том, что стал папой во второй раз.

«Дочка. Ура. Я самый счастливый мужик на планете Земля. Меня сейчас разорвет пополам от счастья. Душа моя, спасибо большое за этот подарок!» — написал артист.

Как незадолго до смерти выглядел Кунгуров

Шоумен и звездный промоутер Сергей Дворцов напомнил, что Евгений Кунгуров был частым гостем на федеральных каналах в развлекательных шоу и участвовал в патриотических концертах. Как подчеркнул собеседник NEWS.ru, Евгений с особым трепетом относился к теме Великой Отечественной войны и военной тематике, поскольку его дед воевал, и отец был десантником и ветераном боевых действий в Афганистане

По словам Дворцова, после начала СВО Кунгуров неоднократно выезжал с концертами в Донбасс и выступал в госпиталях перед ранеными.

Фото: Предоставлено продюсером и заслуженным артистом России Сергеем Войтенко Последняя съёмка Евгения Кунгурова, концерт в честь 98-летия Александра Зацепина

«Женя не кичился этим, а просто считал гражданским долгом поддержать нашу страну и ребят — героев спецоперации», — отметил шоумен.

Дворцов рассказал, что виделся с Кунгуровым в последний раз около трех недель назад в Кремле, на концерте, посвященном 98-летию известного советского и российского композитора Александра Зацепина.

Шоумен отметил некоторые странности в поведении артиста. По его мнению, Евгений почти ни с кем не общался и на репетиции выступления перед концертом «никак не мог сосредоточиться».

«Вдруг заминки, одна за одной, на пустом месте. То ли устал, то ли переживал личные проблемы. Но он реально никак не мог собраться. После репетиции я специально зашел в его гримерную, спросил, все ли с ним в порядке. Он ответил, мол, просто не очень хорошо себя чувствует, приболел», — вспоминает Дворцов.

Войтенко видел Кунгурова буквально за несколько суток до его смерти: снимались вместе в популярной программе для Первого канала.

«У нас был совместный номер. Женя показался мне немного грустным. Кто бы мог подумать в тот момент, что эфир станет уже посмертным для него», — с горечью резюмировал Войтенко.

Что сломило Кунгурова

По мнению шоумена, вероятно, состояние Кунгурова было таким из-за его развода с женой. Дворцов отказался комментировать эту тему и не в курсе, кто был инициатором разрыва: сам Евгений или его супруга.

Овчаров предположил, что исполнителя мог сломить так называемый кризис 40-летних. «Я сам очень тяжело прошел через этот период, мои близкие друзья — тоже. Некоторые из них не выкарабкались совсем, к сожалению. Что-то в физиологии происходит, какая-то глобальная перестройка организма, здоровье физическое и душевное как будто одномоментно дает сбой», — признался Овчаров.

Фото: Личный архив Владимира Овчарова Владимир Овчаров с Евгением Кунгуровым

Ссылаясь на отца артиста, СМИ написали, что в последние месяцы у Кунгурова диагностировали серьезное заболевание. По мнению Дворцова, проблемы со здоровьем также могли надломить душевное состояние исполнителя.

Профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова в комментарии NEWS.ru объяснила, почему причины депрессии могут носить внутриличностный характер и быть одной из особенностей душевной организации представителя творческой профессии.

«Одна из них — утрата обычной мотивации: человеку ничего не хочется. Даже то, что его всегда интересовало и привлекало, не вызывает активности. Также расконцентрация внимания — трудно сосредоточиться даже на привычных действиях, которые ранее выполнял без проблем», — перечислила NEWS.ru эксперт.

Еще одним признаком Розенова назвала стремление к изоляции: человек начинает сводить к минимуму общение в социуме.

С депрессивными состояниями трудно справиться самостоятельно, и нужно обращаться за помощью. Как правило, их лечат с помощью медико-фармакологического подхода и длительной психотерапии, заключила эксперт.

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