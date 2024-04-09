Стало известно о смерти 32-летнего актера спустя две недели после ДТП 32-летний индийский актер Кочукунджу умер от полученных в ДТП травм

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Индийский актер и певец Суджит Радж Кочукунджу скончался от травм, полученных в ДТП, сообщает «Российская газета». Уточняется, что артист подавал большие надежды, ему было 32 года.

Актер попал в автомобильную аварию 26 марта. С тяжелыми травмами его экстренно доставили в частный госпиталь. Врачи боролись за его жизнь, но попытки не увенчались успехом. Тело артиста кремируют сегодня вечером в Керале.

Кочукунджу родился в 1991 году в Дубае, вырос он там же. Талант к артистической деятельности у него проснулся в раннем возрасте — в четыре года он уже пел и танцевал. Интерес к актерскому мастерству Кочукунджу начал проявлять с шести лет. Он самостоятельно освоил несколько музыкальных инструментов, в качестве пособия используя видеоролики на YouTube. Артист неоднократно с успехом участвовал в смотрах юных дарований в ОАЭ, а с 2018 года стал профессиональным актером.

Перед смертью Кочукунджу занимался биографической комедией Rangeela. Дату премьеры картина пока не получила.

Ранее отец оперного певца Евгения Кунгурова Виктор заявил, что смерть артиста застала врасплох его родных. Он уточнил, что о трагедии ему сообщили по телефону. По его словам, семья певца «сидит при смерти».