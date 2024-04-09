Отец Кунгурова раскрыл подробности его состояния перед смертью Отец Кунгурова: из-за страшной болезни сын «потерял» лицо

Фото: Антон Кардашов/Агентство «Москва»

Евгений Кунгуров

Отец оперного певца Евгения Кунгурова Виктор рассказал, что перед смертью его сын постоянно болел. По его словам, это была не депрессия, другое заболевание нервного характера. В интервью KP.RU он пояснил, что его сын внешне был здоровым, симпатичным парнем, а внутри у него все было «перековеркано».

Нет, там раздвоения не было, там был другой диагноз, нервная болезнь. И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он вроде существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит, — сказал он.

Он добавил, что его сын жаловался, что голова его была «где-то там».

Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу, — отметил отец погибшего.

Тело артиста обнаружили 8 апреля на Зоологической улице в Москве. Как утверждает Telegram-канал Mash, до этого Кунгуров сообщил жене, что хочет покончить жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что Кунгуров и его вторая жена Ирина хотели развестись. По имеющимся данным, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака.

Кунгуров — заслуженный артист РФ, Чеченской Республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера». У него остались сын и дочь.