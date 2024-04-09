«Терять уже нечего»: как живет семья Жанны Фриске, что с наследством

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Жанна Фриске

Певица Жанна Фриске умерла почти 10 лет назад после продолжительной борьбы с раком мозга. После ухода из жизни артистки в ее семье начался раскол из-за наследства. Что сейчас известно о родственниках Фриске, как они живут, за что судятся?

Что известно о муже Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой живут в Москве. В 2021 году у пары родился сын Тихон. Также телеведущий воспитывает наследника от Фриске Платона. Мальчик после смерти исполнительницы не видится с бабушкой и дедушкой по линии матери.

«Для меня домом всегда было то место, где была моя работа. Я так устроен. Сейчас к этому добавилось еще одно — дом там, где семья. Мое дело и моя семья здесь. Значит, и я здесь», — говорил Шепелев.

Отец артистки Владимир Копылов заявил, что боится встречаться с бывшим зятем, поскольку может навредить ему, несмотря на то, что через суд добился возможности навещать Платона.

«Я боюсь, если встречу его, могу что-нибудь натворить, убить. Терять мне уже нечего. Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы, однозначно: или заболеет, или голову оторвут», — сказал Копылов.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Отец певицы Владимир Копылов и мать Ольга Копылова

Как сложилась судьба сына Фриске

В конце марта Шепелев появился в студии семейной программы «В кругу друзей» вместе с Платоном, Тихоном и падчерицей Ладой. Вместе с ними на съемочной площадке были и домашние питомцы — три собаки. Пользователи соцсетей отметили, что старший сын Шепелева Платон все больше похож на маму — певицу Жанну Фриске.

«Я очень радуюсь, когда мои дети соглашаются сниматься вместе со мной. Долго уговаривать их не пришлось: они были со мной еще на съемках промороликов программы год назад, когда за один день в кадре побывали десятки животных и птиц. <...> И наши собаки проявили себя даже лучше, чем я ожидал, согласились выполнить все команды. Воспитанные девочки!» — сказал Шепелев.

9 апреля сестра Фриске поздравила сына певицы и Шепелева с 11-летием. Известно, что Наталья не общается с племянником уже почти 10 дет. После смерти певицы телеведущий не давал её семье видеться с Платоном, о чем также рассказывал отец артистки в интервью шоу «Алена, блин!».

«Знай, мы всегда тебя любим и ждем», — обратилась Наталья Фриске к Платону в соцсетях.

За что судятся родственники Фриске

2015 год стал отправной точкой борьбы за наследство Фриске. В суде встретились Шепелев и отец Фриске Владимир. Обе стороны не единожды подавали исковые заявления друг к другу с финансовыми претензиями. По словам отца певицы, Шепелев присваивал себе все деньги, которые должны были достаться их с певицей общему сыну Платону. Телеведущий в ответ на это запретил родителям исполнительницы видеться с внуком.

«Пока Шепелев не уничтожит все Жаннино наследство, он не успокоится. Жанна ведь оставила все Платону, а Шепелев все ополовинил», — заявлял отец Жанны Фриске в разговоре со StarHit.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Телеведущий Дмитрий

Известно, что по итогам судов наследников Фриске (родителей и сына) обязали вернуть Русфонду не использованную для лечения знаменитости сумму — более 21 миллиона рублей. Шепелев часть долга погасил, а родители Фриске — нет. По этой причине половину подмосковного особняка исполнительницы, которая досталась ее матери и отцу, судебные приставы выставили на продажу в счет погашения долга. Эту часть дома выкупил Шепелев.

В ходе судов также выяснилось, что наследство Фриске составляло около 90 миллионов рублей. В него входят квартира на Красной Пресне, автомобиль Range Rover, половина загородного дома в Истринском районе Подмосковья и банковские счета.

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