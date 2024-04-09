Тайны Кунгурова, «мертвец» Суэйзи, российский монстр-танк: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти оперного исполнителя Евгения Кунгурова, супруга Патрика Суэйзи вспоминает о первой реакции мужа на известие о диагностированном у него раке, ВС РФ вывели в бой за Красногоровку переоборудованный танк Т-72 — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что случилось с Кунгуровым

Вечером 8 апреля у жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы обнаружили тело заслуженного артиста России, оперного певца, звезды шоу «Голос» и «Один в один!» Евгения Кунгурова. По предварительным данным, певец покончил с собой. Как сообщали источники, Кунгуров незадолго до гибели написал сообщение жене, что она найдет его мертвым в ванной.

Супруга была не в Москве и просила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе. Кроме того, она вызвала на место и полицию, когда Кунгуров перестал отвечать на звонки.

На руках певца обнаружены порезы. Кроме того, на теле исполнителя зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты.

«На руках Кунгурова обнаружены ссадины, предположительно, порезы. А на теле травмы, характерные при падении с высоты», — сказал РИА Новости информированный источник в правоохранительных органах.

В 2023 году оперный певец трижды попадал в психиатрическую клинику. У Кунгурова диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию. Артист жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию. После выписки бросил таблетки и обратился к гипнологам и остеопатам. Ситуацию усугубило употребление алкоголя.

Наличие психического заболевания у Кунгурова подтверждает и источник MK.RU. По данным издания, накануне самоубийства артист переписывался с медиком, который наблюдал его в связи с недугом. Певец высказывал опасения в связи со своим состоянием. Врач предложил госпитализацию, однако Кунгуров отказался.

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва» Евгений Кунгуров

«Кунгуров мучился тяжелым заболеванием несколько лет, неоднократно проходил лечение в специализированной клинике, но результата это не принесло», — сообщает источник.

Кунгуров прославился на всю страну после участия в первом сезоне шоу «Голос» на Первом канале. Его наставником был Александр Градский. Позже артист проявил себя в программе «Один в один!», воплотив образы Дмитрия Хворостовского, Эдуарда Хиля, Александра Буйнова, Сергея Жукова, Надежды Бабкиной, Муслима Магомаева, Александра Розенбаума, Фрэнка Синатры, Федора Шаляпина, Джо Дассена, Андреа Бочелли.

Отец артиста Виктор Кунгуров, который живет на Урале, заявил, что узнал о трагедии по телефону. По словам мужчины, ему позвонили вечером 8 апреля и сообщили о случившемся. По словам мужчины, перед смертью его сын постоянно болел. По его словам, это была не депрессия, а другое заболевание нервного характера. В интервью он пояснил, что его сын внешне был здоровым, симпатичным парнем, а внутри у него все было «перековеркано».

«Нет, там раздвоения не было, там был другой диагноз, нервная болезнь. И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он вроде существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит», — сказал он.

Он добавил, что его сын жаловался, что голова его была «где-то там».

«Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу», — отметил отец погибшего.

Пользователи Сети предполагают, что смерть артиста может быть связана со своеобразным проклятием проекта. За время существования шоу «Голос» несколько его участников, в том числе Кунгуров, трагически погибли.

Речь идет о 14-летнем подростке Филиппе Литвинове, которого сбила электричка, 40-летнем Алексее Сафиулине и 63-летнем Андрее Давидяне, скончавшихся от сердечного приступа, а также Николае Арутюнове — он не смог восстановиться после заражения коронавирусом.

Фото: Агентство «Москва» Андрей Давидян

В последнем видео, которое артист опубликовал в конце марта, он уверял, что все будет хорошо, и призывал подписчиков чаще звонить близким.

Несмотря на наблюдение у психиатра, Кунгуров продолжал активно работать. Зрители знают его как ведущего передачи на федеральном телеканале «Культура» «Романтика романса», где вместе с ним трудилась Екатерина Гусева.

Коллеги рассказали, что Кунгуров много выступал, сотрудничал с продюсером Витаса. В последних интервью он уверял, что много лет как завязал с алкоголем и после венчания с женой абсолютно счастлив. Себя певец называл не просто православным, а глубоко верующим человеком.

С начала российской спецоперации на Украине Кунгуров активно поддерживал военнослужащих. Артист выступал в госпиталях, поздравлял военных с 23 Февраля.

Оперный певец Владимир Самсонов заявил NEWS.ru, что трагедия стала для него полной неожиданностью: Кунгуров был «позитивным, открытым — красивый мужчина, замечательный певец, очень коммуникабельный, амбициозный, очень любил пение, хотел развиваться в профессии».

«Я хорошо его знал. Очень много лет мы работали с ним на канале „Культура“. <...> Он был целеустремленным. Для меня он был приятным человеком с точки зрения взаимоотношений. Вчерашняя трагедия для меня стала неожиданностью», — сказал Самсонов.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Евгений Кунгуров

Друг артиста Владимир Брилев в разговоре с StarHit не поверил в произошедшее.

«Этого быть не может, потому что было разное... Мне кажется, что Женя достаточно успешно разобрался с собой, с профессией, со своими девочками, любимыми женщинами и был, как ни странно, в достаточно гармоничном состоянии либо хорошо его скрывал», — сказал он.

Как Патрик Суэйзи отреагировал на свой диагноз

Актриса Лиза Ниеми, которая является вдовой звезды фильмов «Грязные танцы» и «Привидение» Патрика Суэйзи, рассказала о первой реакции мужа на смертельный диагноз в 2008 году. По ее словам, когда врачи сообщили актеру о раке поджелудочной железы четвертой стадии, он сказал: «Я мертвец».

«Когда он впервые узнал, что у него рак поджелудочной железы, он повернулся ко мне и сказал: «Я мертвец». Я мало что знала о раке поджелудочной железы, но он знал. Из того, что он знал, всякий раз, когда вы слышали, что у кого-то рак поджелудочной железы, это было похоже на “ну он вышел отсюда”», — сказала Ниеми.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Патрик Суэйзи

Она подчеркнула, что после диагноза обратилась к невестке, которая работала онкологом в Техасе, и та предложила Суэйзи пройти клинические испытания. Кроме этого, актер боролся с раком медикаментозно. По словам Ниеми, жизнь была похожа на кошмар, но семья до последних дней сохраняла позитивный настрой.

Ниеми и Суэйзи поженились в 1975 году. Они прожили вместе 34 года до дня смерти актера. Суэйзи скончался 14 сентября 2009 года в возрасте 57 лет.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии. Миддлтон обратилась к общественности с просьбой дать ей и ее семье право на личную жизнь. По словам королевского эксперта Марка Роша, скорее всего, у принцессы Уэльской диагностировали рак толстой кишки.

Что за танк-монстр ВС РФ используют в ДНР

Telegram-канал «Военный обозреватель» показал кадры использования российскими войсками доработанного танка Т-72. Как отмечается, умельцы присоединили к боевой машине колейный минный трал и дополнительную защиту от дронов. Уточняется, что этого «монстра» задействовали в боях за Красногоровку в ДНР.

Ранее сообщалось, что экипаж боевой машины пехоты БМП-3 Южной группировки войск уничтожил американскую БПМ Bradley и живую силу Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Там отметили, что противник потерял БМП и до 10 военнослужащих.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Танк Т-72

Также сообщалось, что расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по взводным опорным пунктам 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Табаевки в Харьковской области. Потери армии Украины составили до 25 военнослужащих. Вместе с этим были уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа.

Тем временем военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что российские войска закрепились на восточных окраинах Часова Яра и сейчас расширяют плацдарм для входа в город. Минобороны эту информацию не комментировало.

По мнению обозревателя хорватского издания Advance Антуна Роша, ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр с тяжелыми последствиями. По его словам, таким образом падет еще одна «украинская крепость» — такая же, какой была в свое время Авдеевка.

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