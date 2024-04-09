«Я мертвец»: стала известна первая реакция Патрика Суэйзи на диагноз рак Вдова Патрика Суэйзи рассказала о реакции актера на диагноз рак

Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Патрик Суэйзи в роли Сэма Уита и Деми Мур в фильме «Призрак», 1990 год

Актриса Лиза Ниеми, которая является вдовой звезды фильмов «Грязные танцы» и «Привидение» Патрика Суэйзи, рассказала о первой реакции мужа на смертельный диагноз в 2008 году. По ее словам, которые приводит Fox News, когда врачи сообщили актеру о раке поджелудочной железы четвертой стадии, он сказал: «Я мертвец».

Когда он впервые узнал, что у него рак поджелудочной железы, он повернулся ко мне и сказал: «Я мертвец». Я мало что знала о раке поджелудочной железы, но он знал. Из того, что он знал, всякий раз, когда вы слышали, что у кого-то рак поджелудочной железы, это было похоже на «ну он вышел отсюда», — сказала Ниеми.

Она подчеркнула, что после диагноза обратилась к невестке, которая работала онкологом в Техасе, и та предложила Суэйзи пройти клинические испытания. Кроме этого, актер боролся с раком медикаментозно. По словам Ниеми, жизнь была похожа на кошмар, но семья до последних дней сохраняла позитивный настрой.

Ниеми и Суэйзи поженились в 1975 году. Они прожили вместе 34 года до дня смерти актера. Суэйзи скончался 14 сентября 2009 года в возрасте 57 лет.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии. Миддлтон обратилась к общественности с просьбой дать ей и ее семье право на личную жизнь. По словам королевского эксперта Марка Роша, скорее всего, у принцессы Уэльской диагностировали рак толстой кишки.