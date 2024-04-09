Монстр-танк вступил в бой за Красногоровку в ДНР ВС РФ вывели в бой за Красногоровку переоборудованный танк Т-72

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военный обозреватель» показал кадры использования российскими силами переделанного танка Т-72. Как отмечается, умельцы присоединили к боевой машине колейный минный трал и дополнительную защиту от дронов. Уточняется, что этого «монстра» задействовали в боях за Красногоровку в ДНР.

Ранее сообщалось, что экипаж боевой машины пехоты БМП-3 Южной группировки войск уничтожил американскую БПМ Bradley и живую силу Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Там отметили, что противник потерял БМП и до 10 военнослужащих.

Также сообщалось, что расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по взводным опорным пунктам 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Табаевки в Харьковской области. Потери армии Украины составили до 25 военнослужащих. Вместе с этим были уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа.

Тем временем, военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что российские войска закрепились на восточных окраинах Часова Яра и сейчас расширяют плацдарм для входа в город. Минобороны эту информацию не комментировало.

По мнению обозревателя хорватского издания Advance Антуна Роша, ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр с тяжелыми последствиями. По его словам, таким образом падет еще одна «украинская крепость» — такая же, какой была в свое время Авдеевка.