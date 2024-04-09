«Много камикадзе»: ВС РФ уничтожили американскую Bradley под Артемовском МО: российские военные уничтожили БПМ Bradley на Артемовском направлении

Фото: МО США

Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 Южной группировки войск уничтожил американскую БПМ Bradley и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что противник потерял БМП и до 10 военнослужащих, передает РЕН ТВ.

Сейчас работаем с закрытых позиций, так как это более эффективно: враг применяет много камикадзе. Поэтому стараемся прятаться, чтобы наносить удары. Ну, и, как показала практика, БМП-3 более эффективно работает с закрытых позиций, — рассказал механик-водитель БМП-3 с позывным Болт.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что российские военнослужащие подошли вплотную к Часову Яру в Донецкой Народной Республике, однако для захода им необходимо выровнять фланги и обвязать город. Войскам следует обеспечить несколько точек входа с разных направлений и растянуть силы обороны ВСУ. Обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша предположил, что Часов Яр падет, как еще одна «украинская крепость» — Авдеевка.

При этом офицер ВСУ Сергей Алымов заявил, что на Западе обсуждают возможность отправить инструкторов в составе контингента, который разделит армии России и Украины для «заморозки» конфликта. По его словам, военнослужащие из-за границы уже выразили готовность взяться за эту миссию и гонорар за такую работу — десять тысяч евро в месяц.