«Он только разобрался с женщинами»: друг Кунгурова шокирован его смертью Певец Брилев признался, что шокирован смертью Кунгурова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Владимир Брилев

Заслуженный артист России Евгений Кунгуров находился в достаточно гармоничном состоянии или хорошо скрывал, что ему плохо, заявил его друг певец Владимир Брилев. По его словам, которые приводит издание «СтарХит», карьера Кунгурова не всегда складывалась удачно и каждый этап в творчестве давался ему с трудом. Брилев признался, что до сих пор не может поверить в смерть друга.

Мне кажется, что Женя достаточно успешно разобрался с собой, с профессией, со своими любимыми женщинами и был, как ни странно, в достаточно гармоничном состоянии либо хорошо скрывал, что ему плохо. <...> Женя был очень большим артистом и хорошим другом. Какая нелепость, я даже не думал, что буду такое говорить, — сказал Брилев.

Он назвал Кунгурова невероятно талантливым и одаренным человеком. По словам Брилева, смерть оперного певца — это невосполнимая утрата. Он выразил соболезнования родным и близким артиста.

Кунгурова обнаружили мертвым 8 апреля около его дома на Зоологической улице в Москве. Признаков насильственной смерти на теле артиста зафиксировано не было. По информации Telegram-канала Mash, певец говорил своей супруге, что хочет покончить жизнь самоубийством. Кунгурову было 40 лет.