Шоумен Дворцов объяснил, кто поможет вернуться Урганту на ТВ Шоумен Сергей Дворцов предположил, что отец Урганта «просил» за телеведущего

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Иван Ургант

Шоумен Сергей Дворцов полагает, что телеведущий Иван Ургант в скором времени может вернуться на телевидение, поскольку этому поспособствовал его отец. Таким предоложением Дворцов подеился в комментарии NEWS.ru. По его словам, Ургант, скорее всего, вернется на Первый канал со своим вечерним шоу.

В России живет его папа Андрей, здесь работает и держит бизнес, была известная бабушка. Да, Иван возвращается на телевидение, скорее всего, в свое шоу под названием «Вечерний Ургант» и будет его вести. Его вернули, насколько мне известно, из-за отца, тот просил очень сильно за сына и был услышан, — предположил Сергей Дворцов

Он добавил, что телеведущий по сей день не изменил своего отношения к СВО, поскольку не высказывался в поддержку армии РФ. Шоумен уверен, что это недопустимо из-за того, что именно в России телеведущий обрел популярность.

Ранее российская актриса и телеведущая Яна Поплавская возмутилась появлением на экранах телеведущего Ивана Урганта, сыгравшего главную роль в картине Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Поплавская обратила внимание на то, что режиссером картины является муж журналиста Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а продюсером — режиссер Александр Сокуров.