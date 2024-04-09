«Я за российскую армию»: как живет актер Андрей Ургант, что говорил о сыне

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Андрей Ургант

Актер и телеведущий Андрей Ургант рассказал, что еще не посмотрел фильм «Во сне ты горько плакал» с его сыном Иваном Ургантом в главной роли. Как сейчас живет артист, как он относится к СВО и критике в адрес сына, чем занимается?

Чем известен Андрей Ургант

Будущий артист родился 28 ноября 1956 года в Ленинграде в семье актеров Льва Милиндера и Нины Ургант. В 1977 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играл в Ленинградском Театре имени Веры Комиссаржевской и в театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр Балтийский дом).

Андрей Ургант сыграл во множестве популярных фильмов, в частности, «Рэкет», «Окно в Париж», «Мастер и Маргарита», «Одержимый» и других. Также он снимался в ряде сериалов, таких как «Воронины», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Мажор» и других. В 2011 году актер исполнил одну из главных ролей в картине «Моя безумная семья».

Кроме того, Ургант-старший неоднократно выступал в качестве телеведущего. Он вел такие программы, как «Смак», «Большая премьера», «Властелин ума», «Двенадцать», «Слава Богу, ты пришел!» и другие.

В 2007 году Ургант-старший стал лауреатом ежегодной художественной премии «Петрополь» «за необычность литературных и театральных образов».

Что Ургант говорил об СВО

Весной 2022 года Ургант выступил в поддержку специальной военной операции, отметив, что давал присягу на верность Родине, когда служил в армии, и хорошо понимает чувства военнослужащих, участвующих в боевых действиях. Как подчеркивал актер, он всегда будет верным сыном своего народа.

«Я за российскую армию. Осторожно отношусь ко всем высказываниям сейчас. Но бесспорно одно — наши мальчики проявляют сейчас невероятный героизм, потому что они дали присягу и взяли оружие в руки. И это очень большая ответственность. И я скорблю обо всех погибших и склоняю голову», — заявлял Ургант в беседе с изданием «Федеральное агентство новостей».

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Андрей Ургант

В декабре 2022 года артист подчеркнул, что всегда будет с Россией и никогда не отречется «ни от веры, ни от предков, ни от земли родной». Ургант также выразил готовность выйти на защиту своего родного Санкт-Петербурга.

«Надо будет защищать этот город не в первый раз, значит, пойду защищать этот город, не надо будет — и хорошо. Если есть профессионалы, которые это сделают лучше меня, пускай это сделают, а я буду на своем посту работать», — говорил актер на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Что говорил Ургант о сыне

В марте 2022 года, комментируя слухи об отъезде Ивана Урганта в Израиль на фоне СВО, артист заявил, что его сын уже вернулся в Россию.

«Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили?» — отмечал Андрей Ургант.

Также он предположил, что шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира Первого канала, поскольку оно носит юмористический характер, к которому не располагала тогдашняя обстановка в стране.

«Я думаю, сам Иван тоже не знает. Ему не обязаны докладывать. Он же не руководитель канала. Но я полагаю, что программа не идет, может, потому что время трудное. О чем шутить? Пока все не пройдет, грех смеяться и развлекаться», — размышлял Ургант-старший.

В октябре 2023 года Андрей Ургант назвал «мерзавцами, доносчиками и подлецами» людей, критикующих его сына. По словам актера, все, кто придирается к телеведущему — «завистники», которые ничего в жизни не добились.

Фото: Dmitry Sukhodolsky/Interpress/Russian Look/Global Look Press Андрей Ургант с сыном Иваном Ургантом. 2011 год

«Среди людей, которые обливают грязью моего сына, нет тех, кто что-то придумал или сделал, или что-то хорошо сыграл... А Ваня из таких. Который прославил наше телевидение российское и нес флаг Первого канала выше всех. Первый канал сделал Ваню, а Ваня сделал Первый канал и стал номер один. А те люди, которые его обливали грязью, не стали никем, кроме как мерзавцами, доносчиками и подлецами. Ну честь им и хвала, наверное, сейчас это так надо», — заявил артист.

9 апреля текущего года Ургант-старший сообщил, что пока не посмотрел фильм «Во сне ты горько плакал» с его сыном в главной роли. Закрытый показ ленты состоялся 6 апреля в Москве.

«Я обязательно поделюсь своими впечатлениями о фильме, как только его посмотрю», — сообщил Ургант-старший журналистам.

Где сейчас Андрей Ургант

В настоящее время артист продолжает творческую работу. Ургант-старший остается постоянным участником телеигры «Пятеро на одного» на телеканале «Россия-1», ближайший выпуск которой состоялся 6 апреля.

Также артист продолжает сниматься в кино. В 2023 году на экраны вышли фильмы «Новогодний шеф», «Любовь-морковь: Восстание машин» и сериал «Тест на беременность-4» с его участием. В текущем году ожидаются премьеры сериала «Столыпин» и фильма «Монохром», где снимается Ургант-старший.

Также актер играет в спектаклях. 21 мая в петербургском ДК «Выборгский» состоится постановка «Супница, или Кипящие страсти» с участием Андрея Урганта.

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