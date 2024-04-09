На теле умершего Кунгурова обнаружили порезы

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На руках найденного мертвым певца Евгения Кунгурова имелись ссадины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предполагается, что речь идет о порезах.

На руках Кунгурова обнаружены ссадины, предположительно, порезы, — сообщил источник.

До этого сообщалось, что на теле артиста не было обнаружено следов насильственной смерти. Труп мужчины нашли неподалеку от его дома в центре Москвы. Известно, что музыкант долгое время находился в депрессии, из-за чего лечился в частных медицинских центрах у психиатров. Супруги оперного исполнителя в день трагедии в квартире не было. Сообщалось, что вечером мужчина написал ей, что его тело можно будет найти в ванной. Женщина пыталась дозвониться до супруга и обращалась в службы экстренной помощи.

Кунгуров — заслуженный артист РФ, Чеченской Республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера». Мужчина вместе с женой воспитывали двухлетнюю дочь и восьмилетнего сына.