Смерть Евгения Кунгурова: что известно, самоубийство ли это, подробности

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Евгений Кунгуров

На теле погибшего в Москве оперного певца Евгения Кунгурова не было обнаружено следов насилия, сообщили в правоохранительных органах. Что известно о последних днях и смерти оперного певца, есть ли подробности о том, что с ним случилось, что говорят его друзья?

Какие подробности известны о смерти Евгения Кунгурова

На момент смерти Кунгурову было 40 лет. Он был найден мертвым под окнами дома на Зоологической улице в Москве. По предварительным данным, он покончил с собой.

Как стало известно СМИ, незадолго до своей смерти, в 19:26, Евгений написал жене Ирине Мелединой, с которой находился в процессе развода.

«Найдешь меня в ванной», — объявил он.

На последовавший от нее звонок Кунгуров не ответил. Как пишет Mash, Меледина в тот момент была не в Москве и немедленно обратилась к спасателям, которые выехали на адрес к исполнителю.

Как пишет Telegram-канал «НеМалахов», тело певца обнаружили возле подъезда почти полностью раздетым.

Отец бывшего участника шоу «Голос» подтвердил СМИ известие о смерти сына.

Оперный певец Евгений Кунгуров был известен как участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера». В октябре 2023 года ему присвоили звание «Заслуженный артист России», также он был заслуженным артистом Чечни и Ингушетии.

Чем болел Евгений Кунгуров

Как пишет Telegram-канал Mash, жена артиста сообщила спасателям, что официально певец на учете в психоневрологическом диспансере не состоял, но находился под наблюдением специалиста в платной клинике. Отмечается, что в 2023 году он трижды попадал в психиатрическую больницу.

У Кунгурова диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию, пишет Mash. Артист жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию. При этом после выписки бросил таблетки и обратился к гипнологам и остеопатам, отмечается в публикации.

Певец наблюдался у психиатра с 2015 года, но неохотно принимал необходимые препараты. Психические расстройства осложнялись проблемами со здоровьем. Певец наблюдался у онколога.

Фото: Антон Кардашов/Агентство «Москва» Евгений Кунгуров

Что известно о последних днях Евгения Кунгурова

Как пишет «НеМалахов», 40-летний Кунгуров продолжал активно работать: вел передачу «Романтика романса» с Екатериной Гусевой на федеральном канале, много выступал, сотрудничал с продюсером Витаса. В последних интервью он заверял, что уже давно завязал с алкоголем, и называл себя не просто православным, а глубоко верующим человеком.

С начала СВО Кунгуров активно поддерживал российских военнослужащих: выступал в госпиталях, поздравлял военных с 23 Февраля.

Как пишет «НеМалахов», последнее видео Евгения Кунгурова было опубликовано в конце марта 2024 года. В нем артист заверяет, что «все будет хорошо», и просит «чаще звонить близким».

Что сказали о смерти Кунгурова друзья певца

Оперный певец Владимир Самсонов заявил NEWS.ru, что трагедия стала для него полной неожиданностью: Кунгуров был «позитивным, открытым — красивый мужчина, замечательный певец, очень коммуникабельный, амбициозный, очень любил пение, хотел развиваться в профессии».

«Я хорошо его знал. Очень много лет мы работали с ним на канале „Культура“. <...> Он был целеустремленным. Для меня он был приятным человеком с точки зрения взаимоотношений. Вчерашняя трагедия для меня стала неожиданностью», — сказал Самсонов.

Друг артиста Владимир Брилев в разговоре с StarHit не поверил в произошедшее.

«Этого быть не может, потому что было разное... Мне кажется, что Женя достаточно успешно разобрался с собой, с профессией, со своими девочками, любимыми женщинами и был, как ни странно, в достаточно гармоничном состоянии либо хорошо его скрывал», — сказал он.

Читайте также:

Звездная болезнь, алкоголь, измены: какие трудности были в жизни Кунгурова

Составлен список артистов, которые погибли в зоне проведения СВО

Панин, Шукшин, Бодров: список актеров, которые умерли во время съемок