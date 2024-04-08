Эндокринолог перечислила продукты, снижающие тревожность Эндокринолог Тананакина: для снижения тревожности можно есть сырой миндаль

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Сырой миндаль, бразильский орех, лосось и тунец помогут снизить уровень тревожности, рассказала РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина. По ее словам, эти продукты стоит включить в свой рацион для того, чтобы избавиться от чувства угнетенности.

Для снижения тревожности и угнетенности рекомендуется употреблять сырой миндаль или бразильский орех, так как они богаты цинком и селеном. Завтрак с овсяной кашей также поможет поддержать бодрость и хорошее настроение до обеда благодаря высокому содержанию железа, которое способно бороться с вялостью и апатией, — объяснила врач.

Тананакина отметила, что в лососе и тунце содержится рыбий жир, который помогает снизить риск появления депрессии. Эти продукты также важны для поддержания хорошего настроения. Кроме того, настроение поднимает темный шоколад, добавила эндокринолог. В нем содержится триптофан, необходимый для получения серотонина и выработки эндорфинов.

Ранее невролог Надежда Головчанская объяснила, что нехватка в организме магния и витамина В6 может усиливать тревожность. По ее словам, это работает и в обратную сторону: стресс порождает дефицит этих полезных веществ.