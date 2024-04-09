«Мы сидим при смерти»: отец Евгения Кунгурова отреагировал на его гибель Отец Кунгурова о гибели сына: сидим здесь при смерти

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Евгений Кунгуров

Смерть оперного певца Евгения Кунгурова застала врасплох его родных. Отец артиста Виктор Кунгуров, который живет на Урале, заявил, что узнал о трагедии по телефону. По словам мужчины, ему позвонили вечером 8 апреля и сообщили о случившемся, передает Пятый канал.

Мы сами сидим здесь при смерти... Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и всё, — пояснил он.

Тело артиста обнаружили 8 апреля на Зоологической улице в Москве. Как утверждает Telegram-канал Mash, до этого Кунгуров сообщил жене, что хочет покончить жизнь самоубийством. Уточняется, что супруга певца попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе.

Также сообщалось, что Кунгуров и его вторая жена Ирина хотели развестись. По имеющимся данным, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, однако его вернули с пометкой, что иск подан не по месту постоянной регистрации певца.

Кунгуров — заслуженный артист РФ, Чеченской Республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера».