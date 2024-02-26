В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова

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Борис Гребенщиков

В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), говорится на местном сайте Platinumlist. Сообщается, что причиной отмены концерта стало состояние здоровья артиста, однако конкретных данных на этот счет нет.

В связи с состоянием здоровья Бориса Борисовича Гребенщикова мы вынуждены сообщить об отмене концерта БГ+, который должен был состояться 28 февраля в Дубае, — говорится в сообщении.

30 июня Минюст России включил Гребенщикова в перечень иностранных агентов. Незадолго до этого Тверской районный суд Москвы оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Жалобу на музыканта написал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Депутату не понравилось интервью Гребенщикова израильскому телеканалу, где тот назвал действия России на Украине фашистскими.

Ранее Гребенщиков заявил, что не выступает на Украине из-за плохого отношения половины граждан к россиянам. В беседе с Financial Times он признался, что часто получает письма от украинцев со словами о том, что хороший русский — это мертвый русский.