«Культовые образы»: названа самая красивая киноактриса Советского Союза Продюсер Курбатов назвал Гурченко самой красивой киноактрисой СССР

Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press

Людмила Гурченко в фильме «Вокзал для двоих»

Самой красивой киноактрисой Советского Союза была Людмила Гурченко, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru продюсер Михаил Курбатов. По его словам, Гурченко стала кумиром для миллионов женщин в СССР, создав культовые образы.

Культовая, самая красивая актриса советского кино для меня Людмила Гурченко в фильмах «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Любимая женщина механика Гаврилова» и многих других. Она смогла в условиях советского кино раскрыть настоящую женственность, красоту и привлекательность. Показала миллионам советских женщин, как это — любить и быть любимой, — добавил Курбатов.

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