«Ушел легендой»: российский рэпер раскрыл главные черты характера Децла Рэпер Птаха: исполнитель Децл был работоспособным, а ушел легендой

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look

Кирилл Толмацкий (Децл)

Российский рэпер Децл (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) был хорошим парнем, а уход сделал его легендой, заявил NEWS.ru его коллега Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев). По его словам, молодежи следовало бы поучиться у Толмацкого целеустремленности и работоспособности.

Птаха добавил, что у него с Децлом был один концертный директор на двоих — Павел Беленец. Артисты пересекались на концертах, общались по несколько часов в самолетах, хотя друзьями не были.

[Децл] производил хорошее, очень доброе впечатление, хотя сначала я относился к нему скептически. Считал, что это адаптация Lil’Bow Wow для России. Молодежи стоит у него поучиться целеустремленности, работоспособности. Работать надо много, пробиваться, но оставаться трушным. Он был более трушным, чем те, кто причисляет себя к хип-хопу. Жаль, что он ушел. Но его уход сделал его легендой. Очень печально, парень был хороший, — заявил Птаха.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что основной аудиторией Децла в 1990-х стали подростки, искавшие себе кумиров на сцене. По мнению собеседника, успех исполнителя можно сравнить только с популярностью группы «На-На». По его словам, основной темой творчества Децла стало недопонимание между родителями и подростками и проблемы взросления.