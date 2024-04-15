Беременная от экс-мужа Волочковой телеведущая похвасталась смелым образом Беременная телеведущая Николаева поделилась образом в ажурном платье

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Елена Николаева, которая ждет ребенка от бизнесмена Игоря Вдовина, опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимок, где предстала перед подписчиками в откровенном образе в спальне. Жена экс-супруга балерины Анастасии Волочковой решила попозировать в полупрозрачном ажурном платье.

Иногда я совершенно забываю, что у меня... живот. И что за окном пока плюс 13. Впереди лето, плюс одна новая жизнь, плюс новый диплом и... на свободу в ажурных полупрозрачных платьях, — похвасталась журналист.

Ранее Николаева призналась, что ждет второго ребенка от Вдовина. В социальной сети женщина разместила фото с округлившимся животом и написала, что ей нравится быть беременной. При этом она слегка пожаловалась на сонливость, раздражительности и притупления работоспособности в первые месяцы этого состояния.

До этого российская актриса Зоя Бербер, известная по сериалам «Реальные пацаны» и «Счастье не за горами», рассказала о своей беременности. В соцсети она опубликовала снимки с фотосессии, где позирует перед камерой с заметно изменившимся в размерах животом. Под постом она отметила актера Максима Белбородова, за которого вышла замуж в прошлом году.