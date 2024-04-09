Урганта тайно вернули на экран: что за проект, простили ли его в России

Фото: Пример интонации

Иван Ургант в трейлере к фильму «Во сне ты горько плакал»

7 апреля прошла закрытая премьера художественного фильма «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли. До этого артист не появлялся на экране больше двух лет, после того как на Первом канале перестали показывать его шоу «Вечерний Ургант». Что известно о проекте, в котором снялся телеведущий, и сможет ли он справиться с «отменой» в РФ — в материале NEWS.ru.

О чем фильм «Во сне ты горько плакал»

Фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли снял Николай Солодников (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сценарий основан на последнем завершенном рассказе писателя Юрия Казакова — его монологе, обращенном к сыну.

В фильме Солодникова также сыграли Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Надежда Маркина. Картину снимали в Петербурге и в Новгородской области, ее продюсированием занимался фонд Александра Сокурова «Пример интонации».

Он считает, что Солодников неправомерно использовал произведение Казакова. «Это этически неправильное решение. По сути, название украдено у писателя, это не экранизация. Этого не следовало делать, я был исключительно против, когда Николай сказал, что хочет дать своему фильму это название. Я читал сценарные наметки — это не по рассказу Казакова. Но сам фильм я не видел», — объяснил Сокуров NEWS.ru.

Фото: Пример интонации Кадр из трейлера к фильму «Во сне ты горько плакал»

Что Ургант говорил об СВО

В день начала СВО Ургант опубликовал в личном аккаунте в соцсети пост с черным квадратом и позволил себе антивоенное высказывание.

Программа «Вечерний Ургант» перестала выходить на Первом канале, как и большинство других развлекательных передач в феврале-марте 2022-го. Позднее многие шоу постепенно вернулись в эфиры, однако не проект Ивана.

В апреле 2023 года телеведущий появился на премьере одного из самых ожидаемых фильмов «Вызов» с Юлией Пересильд. Тогда Ургант пообещал журналистам, что «Вечерний Ургант» обязательно вернется.

В марте этого года телеведущий пришел на прощание с актером Александром Ширвиндтом в Театре сатиры и выступил с речью со сцены. Ургант отметил, что его семья была дружна с худруком и он сам учился у него юмору.

Можно ли будет увидеть в прокате фильм «Во сне ты горько плакал»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уже обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал».



«Мы считаем, что актер Иван Ургант, режиссер Николай Солодников и продюсер фильма Александр Сокуров — русофобы, известны антироссийской позицией, а Солодников вообще является мужем иноагента Катерины Гордеевой», — подчеркнул Бородин.

Сокурову трудно оценить, насколько хорошо мог сыграть Ургант в картине. «Совсем не знаю Урганта. Один раз его видел на общественном мероприятии в Москве. Человек он явно свободный, раскованный. Но таких много. Что он из себя представляет как актер, не знаю, я никогда не видел его художественных работ», — высказал мнение Александр.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Александр Сокуров

Яна Поплавская возмутилась новостью о роли Урганта в фильме иноагента и написала пост в своем Telegram-канале. «Пятая колонна продолжает возвращать своих „кумиров“ на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков... Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года „незаменимого“, который уехал в „длительный отпуск“, тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то», — считает Поплавская.

При этом она обратила внимание, что фильм может незаслуженно получить прокатное удостоверение.

«Ранее Николай Бурляев выразил уверенность, что проект Солодникова не получит прокатного удостоверения. Думаете, не получит?» — выразила мнение Поплавская.

Вернут ли на Урганта на ТВ

Шоумен Сергей Дворцов напомнил в разговоре с NEWS.ru, что Ургант не высказывался никак в поддержку бойцов СВО. «Обычно красноречивый шоумен будто воды в рот набрал. Это неправильно. Потому что Россия дала ему популярность, возможность высоких заработков на рекламе, корпоративах, съемках и так далее. Но благодаря фамилии и родственным связям Ивану его молчание и отношение к СВО в итоге сходит с рук», — считает шоумен.

Дворцов предположил, что Иван вновь будет вести шоу «Вечерний Ургант». «Его вернули, насколько мне известно, из-за отца, тот просил очень сильно за сына и был услышан», — высказал мнение шоумен.

Кинокритик Давид Шнейдеров не уверен, что Ургант вернется на Первый канал. «Это абсолютно не взаимосвязанные вещи (съемки в фильме и возвращение на ТВ. — NEWS.ru). Очень хорошо, что Ваню сняли в кино, он очень хороший артист», — такую точку зрения он высказал в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иван Ургант

Телекритик Александр Горбунов напомнил, что cтудия, в которой велись съемки «Вечернего Урганта», долго стояла пустой. По его данным, ее разобрали, сейчас в ней снимают лотерею «Мечталлион» с Дмитрием Хрусталевым.

В разговоре с NEWS.ru критик выразил уверенность, что Ургант еще вернется в эфир Первого канала. Горбунов назвал Ивана очень профессиональным ведущим.

«Процесс прощения людей, которые высказались как-то не так об СВО, набирает обороты. Как показывает практика, тех людей, которые не уехали в другую страну и не поливают грязью Россию, находясь за границей, могут простить и вернуть в эфир. Многих звезд „голой“ вечеринки уже вернули», — предположил Горбунов.

Критик напомнил, что Ургант не говорил «ничего такого страшного» про СВО и он не признан иноагентом. По мнению Горбунова, Ивана выгодно вернуть в эфир Первого канала в начале следующего сезона.

«Может быть, это будет другой формат, не ежедневной, а еженедельной передачи. Так возвращали ток-шоу „Пусть говорят“ с Дмитрием Борисовым — точечно, по одному спецвыпуску», — подытожил Горбунов.

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