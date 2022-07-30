«Будем крёстными»: Шаляпин рассказал о брошенной беременной внучке Гурченко Шаляпин рассказал о поддержке брошенной беременной внучки Гурченко

Фото: t.me/aChaliapin/541

Прохор Шаляпин рассказал об оставшейся одной беременной внучке Гурченко Елене Королёвой. Артист в Telegram-канале опубликовал фото с потомком актрисы и сообщил, что поддерживает её вместе со своей новой пассией Ольгой.

Заодно певец поделился подробностями трудного положения Королёвой. Как оказалось, отец будущего ребёнка бросил внучку Гурченко и не желает иметь с ней ничего общего.

Вот так прекрасно сейчас выглядит Елена Королёва, единственная внучка Людмилы Гурченко, беременная в данный момент от человека, который, узнав об этом, сразу оставил её, везде заблокировал и не выходит с ней на связь! Поддерживаем с Олей Лену морально, будем крестными её малыша. Лена точно не будет делать аборт, — написал Шаляпин.

Артист давно дружит с внучкой Гурченко. В прошлом году он ездил вместе с Королёвой на подмосковную дачу актрисы. Девушка решила провести для Шаляпина экскурсию, в ходе которой он случайно нашёл кольцо Людмилы Гурченко.