Прохор Шаляпин рассказал об оставшейся одной беременной внучке Гурченко Елене Королёвой. Артист в Telegram-канале опубликовал фото с потомком актрисы и сообщил, что поддерживает её вместе со своей новой пассией Ольгой.
Заодно певец поделился подробностями трудного положения Королёвой. Как оказалось, отец будущего ребёнка бросил внучку Гурченко и не желает иметь с ней ничего общего.
Вот так прекрасно сейчас выглядит Елена Королёва, единственная внучка Людмилы Гурченко, беременная в данный момент от человека, который, узнав об этом, сразу оставил её, везде заблокировал и не выходит с ней на связь! Поддерживаем с Олей Лену морально, будем крестными её малыша. Лена точно не будет делать аборт, — написал Шаляпин.
Артист давно дружит с внучкой Гурченко. В прошлом году он ездил вместе с Королёвой на подмосковную дачу актрисы. Девушка решила провести для Шаляпина экскурсию, в ходе которой он случайно нашёл кольцо Людмилы Гурченко.