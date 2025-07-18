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18 июля 2025 в 13:04

Россиянкам перечислили продукты, повышающие шансы на беременность

Motherly: оливковое масло может повысить фертильность у обоих партнеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Средиземноморская диета, включающая в себя оливковое масло, авокадо, орехи, рыбу и мясо из птицы, может повысить фертильность у обоих партнеров, пишет Мойка78 со ссылкой на Motherly. Для того чтобы увеличить шансы на беременность, женщинам рекомендуется добавить в рацион орехи и семечки.

Помимо постных белков и полезных жиров, следует также употреблять пряные травы, среди которых орегано, базилик, тимьян и розмарин. Еще для улучшения репродуктивного здоровья полезны бобовые и фасоль.

При планировании беременности эксперты также советуют есть зерновые с высоким содержанием клетчатки. В частности, киноа, овес и коричневый рис. Помимо этого, не стоит забывать о фруктах и овощах.

Диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что клубника — ценный продукт для рациона беременных, поскольку содержит необходимую для развития плода фолиевую кислоту. Она порекомендовала употреблять 150–300 г ягод в сутки.

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