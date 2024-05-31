Россиянам рассказали, как отказаться от курения Психотерапевт Муталиев: отказ от курения нужно начинать с самоанализа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курильщикам для избавления от никотиновой зависимости сначала стоит обратиться к самоанализу, заявил в беседе с РИАМО психотерапевт Тимур Муталиев. Врач добавил, что для более сильной мотивации человек должен найти веский для себя аргумент. Так, доводом для отказа от курения может стать здоровье или экономия средств.

Помимо пользы для здоровья, одним из плюсов отказа от сигарет является экономия денег. Существуют онлайн-калькуляторы, которые подсчитывают, насколько богаче вы станете. Вознаградите себя, потратив часть денег на что-то важное для себя, — Муталиев.

Психотерапевт напомнил, что после прекращения курения могут появиться головные боли, изменение настроения и снижение энергетического потенциала. Заменить привычку можно на физические упражнения, массаж, любимое хобби. При этом в первые три дня курильщикам стоит избегать стрессовых ситуаций, чтобы не спровоцировать срыв.

Врач добавил, что вредная привычка может быть связана с созданным в массовом сознании образом «плохого парня». Табачные компании в прошлом привлекали для рекламы известных актеров и знаменитостей, тем самым создавая иллюзию привлекательности и стиля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что среди сотрудников администрации главы государства курильщики находятся в меньшинстве. Он также подчеркнул, что сейчас в Кремле сложно найти место для того, чтобы предаться вредной привычке.