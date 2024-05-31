Стало известно, как в Кремле относятся к курильщикам Песков: курильщиков в Кремле осталось мало, но к ним относятся с пониманием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курильщиков среди сотрудников администрации президента осталось крайне мало, но к ним относятся с пониманием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он добавил, что в Кремле можно найти места для курения, но сделать это непросто, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Подавляющее большинство сотрудников администрации, и руководство администрации [президента] не курят. Не курит президент. Но остаются те, кто пока подвержен этой зависимости. Мы относимся к ним с пониманием. Место где покурить всегда можно найти, хотя не так легко, потому что курение запрещено, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что курение не относится к критериям эффективности и не влияет на продвижение по служебной лестнице. На вопрос журналиста, не тянет ли курить самого Пескова, тот ответил, что бросил эту привычку в 2008 году, но тянуло его долго, в течение нескольких лет.

Ранее Дмитрий песков заявил, что в правительстве России не обсуждали ситуацию с приглашением российской делегации во Францию для участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине 80-летия высадки в Нормандии. По его словам, сейчас главным приоритетом для РФ является годовщина победы в Великой Отечественной войне.