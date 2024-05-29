«Терапевт жизнью» покончила с собой прямо на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре найдена мертвой 40-летняя женщина, которая работала лайф-коучем и называла себя «терапевтом жизни», передает Telegram-канал Baza. По его данным, женщина свела счеты с жизнью около здания Кубанского государственного аграрного университета на улице Калинина.

Как уточняет канал, россиянка не выдвигала каких-либо требований, о жалобах или преследовании тоже не известно. Согласно информации Telegram-канала, ее тело обнаружили возле университета накануне днем, 28 мая. Мотивы поступка не установлены. В 2023 году женщина пропала на несколько недель, ее разыскивали родные и волонтеры.

Ранее жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, сообщив об обнаружении тел 16-летней дочери и ее 17-летнего возлюбленного. По предварительным данным, несовершеннолетние решили свести счеты с жизнью, другие обстоятельства происшествия уточняются.

В Москве молодой человек совершил попытку самоубийства. До этого он потерял отсрочку после отчисления из института и был признан годным к военной службе. По словам матери, 21-летний москвич предпринимал попытку самоубийства в 2017 году, после чего у молодого человека диагностировали депрессию.

Также в марте в Москве под окнами жилого дома на улице Недорубова нашли тело 22-летней девушки, которую ранее признали виновной в смерти ее ребенка. Рядом с ней был найден 33-летний мужчина — оба получили тяжелые травмы при падении с высоты.