Тренер из США пожизненно отстранена от работы из-за насилия В США пожизненно отстранили тренера по фигурному катанию Далайлу Саппенфилд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США пожизненно отстранили от работы тренера по фигурному катанию Далайлу Саппенфилд, ее обвиняли в целом ряде нарушений, в том числе в физическом и психологическом давлении, передает USA Today. Расследование в отношении женщины началось еще в 2021 году, когда на нее пожаловалась фигуристка Тара Кейн.

По данным издания, Саппенфилд, помимо насилия, вменялись преследования, злоупотребления обязательными процедурами и несообщение о нарушениях правил SafeSport. Также уточняется, что тренер может обжаловать решение суда, однако пока нет предпосылок к отмене приговора.

Сообщается, что 2,5 года назад Тара Кейн обвинила тренера в оскорблениях сексуального характера. Вскоре после этого в деле всплыл еще один серьезный эпизод — следствию стало известно, что в доме Саппенфилд проживала 16-летняя спортсменка из России, при этом в здании на постоянной основе находились двое совершеннолетних мужчин.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о нездоровом интересе тренера к своим воспитанницам во время начала ее карьеры. При этом мужчина любыми способами отрицал свою вину — свою внимательность к детям он объяснял одиночеством и подчеркивал, что забота о воспитанницах вызвана лишь семейной тоской.