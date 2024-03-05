«Лишили профессии»: Соседов назвал виновных в травле Лолиты Критик Соседов обвинил общественников в прекращении карьеры Лолиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Общественники «совершенно позорным образом» лишили профессии певицу Лолиту, заявил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, никто не имеет права лишать человека любимого дела. Соседов назвал деятельность общественников «управляемой кем-то наверху шизой».

Лолиту прикрыли совершенно позорно. Ее лишили профессии. Никто не имеет права лишать человека профессии. Она не может зарабатывать профессией, не может давать концерты. Это недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах. Эти общественники вызывают у меня большое недоверие, и я выступаю против них. Никакие они не общественники. Это какая-то шиза, управляемая кем-то наверху, — сказал Соседов.

Концерты Лолиты стали отменять в России после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В настоящий момент певица находится в Болгарии, где у нее есть свой участок и дом. Там же проживает ее собака по кличке Боцман. На днях артистка собиралась вернуться в Россию, однако сообщила, что пока не смогла уехать, так как ее пес подрался с пастушьими собаками и пострадал.

Телеведущий и блогер Отар Кушанашвили отметил, что Лолита хочет вернуться в Россию, так как не может долгое время оставаться без выступлений. Он отметил, что артистка долго не протянет без переполненных залов.