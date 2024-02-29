Последние новости шоубиза 29 февраля: что с Лолитой, Бузовой, Ивлеевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Против блогера Анастасии Ивлеевой вновь зарегистрировано исковое заявление, а телеведущая Ольга Бузова пошутила над бывшим мужем Ксении Бородиной в ходе передачи на ТНТ. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, где сейчас находится певица Лолита Милявская?

Какие последние новости известны о Лолите

Концерты Лолиты Милявской стали отменять после ее участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, певица во время мероприятия не показала ничего необычного в сравнении с другими своими образами.

В качестве примера он привел концерт пятилетней давности в Баку, где Лолита выступила в полупрозрачном костюме.

«Не понимаю, за что страдает Лолита? Хоть убейте. Ничего такого плохо она на „голой“ вечеринке не показала, отличного от образа, создаваемого ею годами. Вспомните фотожабы и мемы после ее выступления в 2017 году в Баку, тот полупрозрачный наряд с узорами на теле... Там такие были мемы, ее и к ДиКаприо в сцену из „Титаника“ прикручивали, что только с ней не делали. Тем не менее она хайпанула, она сама в интервью признавалась: большой концерт, много артистов, а все запомнят только мой костюм, мою выходку», — вспомнил музыкальный критик в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что Лолита всю карьеру работала «на грани».

«Она всю жизнь строила свою карьеру на грани, на хайпе, на ажиотаже, чтобы обсуждали, чтобы лились тонны помоев, чтобы она удачно из этого выкручивалась, выплывала», — добавил Бабичев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лолита Милявская

Сейчас артистка находится в Болгарии, где у нее есть свой участок и дом. Также там живет ее собака по кличке Боцман, за которой, когда исполнительница находится в России, присматривает сосед.

Лолита на днях собиралась вернуться в РФ, но сообщила, что пока не смогла уехать, так как ее пес подрался с двумя пастушьими собаками и получил травмы. Певица отвезла Боцмана к врачу и решила проследить, чтобы он пошел на поправку. Сейчас здоровью собаки ничего не угрожает.

«Раны были серьезными, без доктора никуда. Бессонные ночи были, поменяла билеты на самолет, потому что должна была убедиться, что пес без меня теперь справится», — рассказала артистка в соцсетях.

При этом она не уточнила, когда вернется в Россию.

Какие последние новости известны о Бузовой

Ольга Бузова в ходе программы «Это нормально?» на канале ТНТ пошутила над бывшим мужем телеведущей Ксении Бородиной бизнесменом Курбаном Омаровым. В рамках передачи речь зашла об использовании уменьшительно-ласкательных обращений в отношениях. Бузова отказалась считать Омарова милым.

«Ты достаточно брутальный мужчина, я тебя давно знаю. Ты уже не „зая“. Как к тебе обращается любимая? Милый? Да какой ты милый! Ты себя в зеркало видел?» — пошутила певица.

В ответ Омаров рассказал, что не использует «зая», «котик» или «пупсик» по отношению к своей невесте, а обращается ласково по имени.

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева покинула шоу Бузовой после скандала в студии. Она не выдержала перепалки гостя и певца Шуры и молча ушла из кадра.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова

Какие последние новости известны об Ивлеевой

Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление к Анастасии Ивлеевой и клубу Mutabor с требованием возместить моральный ущерб из-за организации «голой» вечеринки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Сумма компенсации была указана в размере 2 рублей.

«Суд зарегистрировал исковые материалы по иску Лукмановой О. А, Соколова А. В. к Ивлеевой Анастасии Вячеславовне, ООО „Арт Центр“ о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 рубля в пользу каждого истца», — уточнили в пресс-службе.

Telegram-канал «Кинопоиск. Индустрия» сообщил, что фильм «Мальвина» с Ивлеевой не выйдет в прокат в запланированную дату.

Картина должна была выйти в кинотеатрах 28 марта, однако теперь не указана даже примерная дата премьеры. По данным ТАСС, лента все еще находится в постпроизводстве.

Неизвестно, связан ли перенос премьеры со скандалом вокруг «голой» вечеринки, организованной телеведущей.

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