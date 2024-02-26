Назван участник «голой» вечеринки, который незаслуженно страдает Бабичев: Лолита ничего плохого на «голой» вечеринке не показала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Лолита Милявская во время «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор» не показала ничего необычного в сравнении с другими своими образами, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев в комментарии NEWS.ru. В пример он привел концерт пятилетней давности в Баку, где она выступила в полупрозрачном костюме.

Не понимаю, за что страдает Лолита? Хоть убейте. Ничего такого плохо она на «голой» вечеринке не показала, отличного от образа, создаваемого ею годами. Вспомните фотожабы и мемы после ее выступления в 2017-м в Баку, тот полупрозрачный наряд с узорами на теле... Там такие были мемы, ее и к Ди Каприо в сцену из «Титаника» прикручивали, что только с ней не делали. Тем не менее она хайпанула, она сама в интервью признавалась: большой концерт, много артистов, а все запомнят только мой костюм, мою выходку, — вспомнил Бабичев.

Музыкальный критик пояснил, что Милявская всю карьеру работала «на грани». При этом артистка не боялась критики в свой адрес.

Она всю жизнь строила свою карьеру на грани, на хайпе, на ажиотаже, чтобы обсуждали, чтобы лились тонны помоев, чтобы она удачно из этого выкручивалась, выплывала, — сказал Бабичев.

Ранее в защиту Лолиты высказался звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, сейчас пытаются запретить юбилейный концерт певицы. Сама певица приняла ситуацию с отменой концертов и принесла извинения перед поклонниками, пообещав вернуть деньги за купленные билеты. Также Лолита рассказала, что живет на пенсию в размере чуть больше 23 тысяч рублей и накопленные средства.