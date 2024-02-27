Лолита возвращается в РФ и на сцену? Как зрители борются за ее реабилитацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита

Певица Лолита Милявская не смогла вернуться из Болгарии в Россию в запланированный день. Что произошло в жизни артистки, как поклонники борются за ее возвращение на сцену, возможно ли это?

Почему Лолита не смогла улететь из Болгарии в Россию

Как рассказывала сама певица, у нее есть свой участок и дом в Болгарии. Там у знаменитости живет любимый питомец, пес по кличке Боцман. Пока артистка находится в России, за ним присматривает сосед.

Недавно Лолита уехала в Болгарию на фоне отмены ее выступлений из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. На своих страницах в социальных сетях певица поделилась тревожной новостью. Так, ее пес подрался с двумя пастушьими собаками и получил травмы. Из-за этого артистка была вынуждена отложить возвращение в Россию.

Лолита отвезла любимца к врачу и решила проследить, чтобы он пошел на поправку. Здоровью собаки ничего не угрожает, сообщила исполнительница.

«Раны были серьезными, без доктора никуда. Бессонные ночи были, поменяла билеты на самолет, потому что должна была убедиться, что пес без меня теперь справится», — писала Лолита 26 февраля.

Также она опубликовала видео с питомцем. На кадрах видно, что поврежденные места на теле пса обработаны зеленкой.

При этом Лолита не уточнила, когда именно она вернется в Россию.

Вернется ли Лолита на сцену

14 февраля почитатели таланта певицы создали петицию на change.org с требованием разрешить Лолите проводить концерты в России. Как отмечают авторы инициативы, «отмена» исполнительницы «ущемляет ее свободу выражения через музыку».

«Важно отметить, что Лолита Милявская имеет большую аудиторию в России, составляющую более 1 млн человек (источник: данные социальных сетей). Призываем власти разрешить Лолите Милявской проводить концерты на территории РФ. Пожалуйста, подпишите этот запрос», — отмечается в петиции.

Поклонники артистки активно распространяют ссылку на петицию в комментариях к публикациям Лолиты в социальных сетях. Сейчас документ подписали 1016 человек, следующая цель — 1500. за 27 февраля петицию поддержали уже 67 человек.

Также пользователи выражают недоумение по поводу того, что некоторых других участников «голой» вечеринки уже реабилитировали, в отличие от Лолиты. Поклонники певицы указали, в частности, на народного артиста России Филиппа Киркорова, который вернулся в телеэфиры и выступил на музыкальной премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге 25 февраля.

«Середина марта, конец марта не за горами, а вот Филиппа Бедросовича раньше времени реабилитировали», — пишет пользователь Светлана Журавлева на странице Лолиты в соцсети «ВКонтакте», рассуждая о возможных сроках возвращения артистки на сцену.

Другие юзеры вспомнили и о певице Анне Асти (настоящее имя — Анна Дзюба), ближайшие концерты которой не были отменены. Асти также посетила тусовку Ивлеевой, выступив там на коммерческой основе.

«Почему вы не выступаете, я так жду вас! Почему Аня Асти выступает, а вы нет?» — обращается к Лолите поклонница Анжелика Максимова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита

Какие концерты Лолиты отменили из-за «голой» вечеринки

Telegram-канал SHOT 13 февраля сообщил, что в России отменили юбилейный тур Лолиты. По данным источника, этого добились общественники, возмущенные ее участием в «голой» вечеринке. Организаторы уже официально объявили об отмене выступлений артистки 19 марта в Перми и 21 марта в Екатеринбурге. Также не состоятся концерты певицы в Челябинске, Красноярске и Иркутске.

«Спасибо моему зрителю за любовь. Все деньги организаторы тура вернут обязательно», — написала Лолита, комментируя отмены юбилейного тура.

В январе были отменены все 10 подмосковных концертов певицы. Об этом заявила она сама, уточнив, что мероприятия планировались в рамках юбилейного тура в феврале. Они должны были пройти в Люберцах, Чехове, Орехово-Зуево, Раменском и других городах.

Кроме того, Лолиту вырезали из ряда новогодних программ. В частности, артистку убрали из эфиров ВГТРК и Первого канала, а ее выступление на «Зимнем Show» не состоялось.

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