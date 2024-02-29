Пугачева и Галкин: последние новости 29 февраля, возвращение в РФ, слухи

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Поклонники нашли в песне народной артистки СССР Аллы Пугачевой предсказание, а ее муж юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может лишиться замка в подмосковной деревне Грязь. Какие еще последние новости о супругах известны сегодня, где они находятся сейчас?

Выйдет ли новый альбом Пугачевой

Саунд-продюсер Аллы Пугачевой Анатолий Лопатин сообщил, что новый альбом под названием «P. S.» будет состоять из live-версий композиций, которые были исполнены в Кремле в 2019 году.

Ранее концерт был доступен на YouTube, теперь его можно будет прослушать в аудиоформате на платформах Apple Music, Spotify, «Я.Музыка», «ВКонтакте» и других площадках. Пластинка должна появиться на стриминговых сервисах 1 марта.

В альбоме «P. S.» будут представлены 11 новых песен: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Серое пальто», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Мой друг», «На землю выпала роса». Еще девять композиций — это старые хиты в новых аранжировках: «Все хорошо — ничего не случилось», «Святая ложь», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет».

При этом Telegram-канал «НеМалахов» заявил, что на имени Пугачевой кто-то решил «нажиться».

«На имени Аллы Пугачевой решили нажиться. Ходят слухи, что какие-то дельцы решили выпустить альбом, представляя его как „новый музыкальный альбом Примадонны“. Обещают даже 11 премьерных песен», — пишет канал.

Директор Примадонны Елена Чупракова отказалась отвечать на вопросы о выходе нового альбома.

«Я не буду давать никаких комментариев по этому поводу», — сказала она изданию «Царьград».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Какое предсказание нашли в песне Пугачевой

Поклонники Аллы Пугачевой назвали пророческими слова из песни 1990 года «Я тебя поцеловала», в которой поется о женщине, которая «плохо кончит, перед смертью злобно корчась, как ободранная кошка».

Композицию написала сама Примадонна на стихи бывшего возлюбленного Нико Сандра. В комментариях под последним постом певицы в соцсетях некоторые фанаты предположили, что в песне она могла невольно предсказать свою дальнейшую судьбу.

«Похоже, предсказание сбывается. Она же сама спела „Я ведь тоже плохо кончу, будет клином свет в окошке, перед смертью злобно корчась, как ободранная кошка“», — указала подписчица Анастасия.

Пользователь под ником Камилла написала, что на последних снимках Примадонна показывает «искусственный оскал старухи». Подписчик Прокопенко высказал мнение, что от фотографий Пугачевой «землей пахнет».

«Все ненастоящее, все китайская подделка. И „счастье“ ваше несчастное, и лица ваши с мужем уже не ваши, и улыбки пластиковые, и слова фальшивые... Лыбьтесь шире, предатели!» — заявила подписчица Валерия.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Как Пугачева относилась к коллегам

Композитор Олег Влади рассказал, что Алла Пугачева настояла на оплате гонорара за песни, которые он написал для нее и ее дочери, заслуженной артистки России Кристины Орбакайте.

При этом, по словам музыканта, он не собирался брать деньги с Примадонны, поскольку ее согласие исполнять его произведения было для него лучшей наградой.

«Но однажды мне позвонила юрист Пугачевой с просьбой прислать мои паспортные данные и реквизиты банковского счета для оформления музыкального договора. Я завел счет в первом попавшемся мне банке и отдал реквизиты юристу», — вспомнил Влади.

Когда он пришел в банк, чтобы закрыть счет, то обнаружил деньги на нем. Композитор отметил, что средства поступили от ИП Алла Пугачева.

Он признался, что был очень удивлен. По мнению Влади, это характеризует певицу как человека, который заботится о творческих людях и ценит авторскую работу.

Может ли Галкин лишиться замка в деревне Грязь

Telegram-канал Mash сообщил, что Максим Галкин может лишиться замка в подмосковной деревне Грязь, где он проживал с Аллой Пугачевой до отъезда из России.

По информации канала, соответствующее обращение поступило в Генпрокуратуру после принятия нового закона о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь

«Уехавший за границу юморист буквально весь свой контент строит на дискредитации российской армии и СВО. В своих выступлениях Галкин раз за разом обвиняет наши войска в преступлениях на Украине, даже в тех, которые уже давно разоблачили как фейки. В репертуаре у комика нашлись фейки про зверства в Буче, Мариуполь, который сравняли с землей, прилеты ракет по Одессе и даже сбитый в 2014 году малазийский боинг. Эти высказывания увидел глава ФПБК Виталий Бородин и обратился в Генпрокуратуру. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, то у Галкина могут конфисковать его роскошный замок по соответствующему закону о фейках про армию, который был принят 14 февраля 2024 года», — пишет Mash.

Где Пугачева и Галкин могут находиться сейчас

Ближайший концерт Максима Галкина запланирован на 6 марта в Вильнюсе.

Точное местонахождение Аллы Пугачевой и ее детей, Лизы и Гарри, сейчас неизвестно. В декабре они с Галкиным посетили юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, из Израиля супруги вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября прошлого года. После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, однако блогер Сурен Каграманов заявил, что они могут переехать в США, где у Примадонны имеется недвижимость.

Информации о возможном возвращении артистов в РФ в ближайшее время пока не было.

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