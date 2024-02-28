Пугачева и Галкин: последние новости 28 февраля, где сейчас, новый альбом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева поссорилась с Любовью Успенской из-за песни, а место ее мужа юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в России могут занять другие звезды. Какие еще последние новости о супругах известны сегодня, где они находятся сейчас?

Что известно о новом альбоме Пугачевой

Саунд-продюсер Аллы Пугачевой Анатолий Лопатин рассказал, что новый альбом под названием «P. S.» будет состоять из live-версий композиций, которые были исполнены в Кремле в 2019 году.

Ранее концерт был доступен на YouTube, теперь его можно будет прослушать в аудиоформате на платформах Apple Music, Spotify, «Я.Музыка», «ВКонтакте» и других площадках. Пластинка появится на стриминговых сервисах 1 марта.

В альбоме «P. S.» будут представлены 11 новых песен: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Серое пальто», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Мой друг», «На землю выпала роса». Еще девять композиций — это старые хиты в новых аранжировках: «Все хорошо — ничего не случилось», «Святая ложь», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет».

При этом Telegram-канал «НеМалахов» заявил, что на имени Пугачевой кто-то решил «нажиться».

«На имени Аллы Пугачевой решили нажиться. Ходят слухи, что какие-то дельцы решили выпустить альбом, представляя его как „новый музыкальный альбом Примадонны“. Обещают даже 11 премьерных песен», — пишет канал.

Директор Примадонны Елена Чупракова также отказалась отвечать на вопросы о выходе нового альбома.

«Я не буду давать никаких комментариев по этому поводу», — сказала она «Царьграду».

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Алла Пугачева

Кто призвал бойкотировать альбом Пугачевой

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков назвал выход нового альбома Аллы Пугачевой «поразительной наглостью». Он призвал «патриотов, которые по какой-то причине очень хотят послушать новый альбом певицы», скачать альбом бесплатно с пиратских ресурсов и «ни в коем случае за него не платить».

«Поразительная наглость — релокант Алла Пугачева при муже-иноагенте, который продолжает зарабатывать на антироссийской пропаганде, тоже решила нажиться на россиянах. Да и вообще — всех русскоязычных гражданах по всему миру», — возмутился Худяков в своем Telegram-канале.

По его мнению, деньги с продаж пластинки пойдут на иностранные счета Примадонны, «к которым она уехала, назвав россиян-патриотов „рабами“ и „холопами“».

Почему Пугачева поссорилась с Успенской

Певица Любовь Успенская вспомнила о ссоре с Аллой Пугачевой из-за песни «Россия».

«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что эта песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были», — заявила Успенская.

По ее словам, после случившегося Примадонна просила у нее прощения, объясняя ситуацию тем, что она не знала, кому принадлежит композиция.

«Пугачева мне потом признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась. Мелодию перепутала, слова перепутала. „Вообще я никогда не лезу в такие темы“, — говорила мне. Когда она спела „Россию“, я вычеркнула ее из своего списка», — добавила исполнительница.

При этом в 2022 году Успенская говорила, что Пугачева помогла ей в трудную минуту. После возвращения из США артистка долгое время сидела без работы, но Пугачева поддержала ее в возвращении на сцену.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

Кто может занять место Галкина в России

По мнению режиссера Евгения Герасимова, место Максима Галкина и других уехавших из России артистов займут другие звезды.

«Уехали актеры, ну и ладно. Свято место пусто не бывает, значит, будут другие. Надеюсь, вы тоже не плачете, что сегодня на экране у нас не показывают, к примеру, Максима Галкина. Бог с ним», — прокомментировал деятель искусства NEWS.ru.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Ближайший концерт Максима Галкина запланирован на 6 марта в Вильнюсе.

Точное местонахождение Аллы Пугачевой и ее детей, Лизы и Гарри, на данный момент неизвестно. В декабре они с Галкиным посетили юбилей Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По информации НТВ, из Израиля артисты вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября прошлого года. После новогодних праздников, по данным KP.RU, супруги вместе с детьми планировали отправиться в Лондон, но блогер Сурен Каграманов сообщил, что они могут переехать в США, где у Примадонны есть недвижимость.

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