Филипп Киркоров: последние новости 28 февраля, новые шоу, возвращение на ТВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров провел музыкальную премию «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге. Кроме того, в ближайшее время выйдут несколько программ с участием поп-короля. Какие еще последние новости о нем известны сегодня?

Какие шоу с Киркоровым выйдут в ближайшее время

На канале ТНТ 10 марта стартует реалити-шоу «Сокровище императора», одним из участников которого стал Филипп Киркоров.

По словам гендиректора телеканала Тины Канделаки, впервые за долгие годы поп-король «согласился быть в команде».

«Филипп Киркоров всегда соло, потому что Филипп Киркоров как явление. И вот впервые за долгие годы он согласился побыть в команде. Я считаю, что зритель должен посмотреть на Филиппа Киркорова в Китае, потому что он никогда не видел Киркорова, когда он часть команды, когда он борется не за себя, а за других. Как выяснилось, Киркоров умеет бороться за других, жертвовать, быть товарищем, бороться в коллективе, в том числе за тех, кто его команда», — рассказала она.

Помимо этого, на канале НТВ была показана реклама программы «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. За звание самой смешной звезды России поборются Филипп Киркоров, Александр Ревва, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, Джиган, Денис Дорохов, Мигель и другие.

«Всего будет 10 участников, каждый из них вносит 2 млн рублей в общий призовой фонд, таким образом, главный приз составит 20 млн рублей, большая часть которого будет потрачена в благотворительных целях», — говорится на сайте НТВ.

Кроме того, 24 февраля Киркоров появился в шоу «Конфетка» ТНТ, спев в дуэте с народным артистом России Николаем Басковым.

Также певец остался в жюри шоу «Маска». Премьера пятого сезона состоялась 18 февраля на канале НТВ.

Фото: Пресс-служба НТВ Филипп Киркоров

Что известно о возвращении Киркорова в «Золотой Граммофон»

Филипп Киркоров был ведущим премии «Золотой Граммофон». Мероприятие состоялось 25 февраля в Санкт-Петербурге.

После скандала с артистом из-за его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой организаторы концерта убрали его из афиш. При этом фамилия певца сохранялась на цифровых афишах шоу, появившихся в Сети 27 декабря.

Киркоров не только вел мероприятие, но и открыл его композицией «Я вновь хочу увидеть Ленинград». Исполнитель пояснил, что эта песня была написана болгарским композитором почти полвека назад и посвящена Северной столице, с которой он связывает важные этапы своей карьеры.

«Болгария подарила мне жизнь, Россия дала творческую жизнь», — сказал Киркоров.

Какие новые санкции могли ввести против Киркорова

Журналист Ольга Скабеева заявила, что США могли ввести санкции против Филиппа Киркорова. По ее словам, под ограничения со стороны Вашингтона также попал Николай Басков.

«Помощник Байдена по нацбезопасности Джон Салливан наконец-то на брифинге честно признался, что экономика России остается устойчивой, несмотря на 18 500 ограничений. Но Вашингтон и союзники не сдаются. Накануне Запад обновил список новых ограничений, наложенных Европой, Штатами, Австралией, Канадой... Запретили в Америке Баскова, запретили Киркорова за совсем небольшой концертик в городе Горловке», — сообщила Скабеева в эфире шоу «60 минут».

Адвокат Сергей Жорин объяснил, что Киркорову грозит запрет на въезд в случае, если США и Евросоюз введут санкции против него, при этом арест музыканта маловероятен. Он также отметил, что при введении рестрикций также будут заморожены заграничные имущество и активы артиста.

«Действительно, если США и ЕС введут санкции против Киркорова, то, разумеется, все его имущество и активы будут заморожены. Арест маловероятен, а вот запрет на въезд — может быть, кроме тех случаев, если он не является гражданином какой-либо страны из перечисленных», — сказал юрист NEWS.ru.

Жорин добавил, что те, кто продолжит партнерство с исполнителем, могут подпасть под вторичные санкции. Помимо этого, с Киркоровым нельзя будет заключать договоры и производить оплату.

В США у Киркорова есть недвижимость — вилла в Майами.

Ранее Министерство внутренних дел Австралии ввело санкции против нескольких российских артистов, среди которых также оказался Киркоров.

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