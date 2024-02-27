«Натуральный седой»: Басков высмеял Киркорова в эфире ТНТ Басков пошутил над сценическим образом Киркорова в эфире ТНТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Николай Басков пошутил про новый образ народного артиста РФ Филиппа Киркорова в эфире музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ. Артист обратил внимание на окрашенные в пепельный цвет волосы Киркорова и предложил коллеге по сцене перепеть его песню с фразой «Натуральный седой».

Ты теперь можешь петь мою песню: «Натуральный седой. Я знаменит и холостой», — сказал Басков.

В ответ Киркоров заявил, что для него как для музыканта эксперименты с внешностью — это обыденная история. Во время выступления в новом эпизоде музыкальной программы Басков и Киркоров были одеты в одинаковые костюмы. Звезды исполнили совместную песню «Будет плохо, я знаю», которую сочинили на стихи гостя передачи.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее заявил, что участники специальной военной операции РФ на Украине «не переваривают» Киркорова. По его словам, никто не простил артиста и других российских звезд, которые участвовали в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Бородин считает, что у россиян «будут вопросы» к тем, кто решил вернуть Киркорова в телеэфиры. Как отметил глава ФПБК, люди считают, что певец пропагандирует в стране ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).