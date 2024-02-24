Санкции Австралии коснулись нескольких российских знаменитостей Басков и Киркоров подпали под австралийские санкции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков

Министерство внутренних дел Австралии ввело санкции против нескольких российских знаменитостей, среди которых исполнители Николай Басков, Николай Расторгуев, Олег Газманов и Филипп Киркоров. Помимо них, под ограничения подпал президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.

В санкционный список были внесены артисты Николай Расторгуев, Николай Басков, Олег Газманов и Филипп Киркоров, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, — говорится в документе.

В список также попали губернаторы Олег Кожемяко, Глеб Никитин, Владимир Солодов, Наталья Комарова, Мурат Кумпилов и Артем Здунов. Ограничения затронули и руководителей российских медиакомпаний — генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, президента управляющей организации ОАО «Творческое объединение „Красная звезда“» Алексея Пиманова и заместителя генерального директора «Газпром-медиа» Тины Канделаки.

Австралия объявила о введении новых антироссийских санкций 24 февраля. В целом Канберра ввела дополнительные ограничения и запрет на въезд для 55 россиян и 37 организаций. Поводом для финансовых ограничений назвали «депортацию украинских детей» из вошедших в состав России регионов.