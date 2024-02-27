Стало известно, почему Киркоров резко сменил имидж Профайлер Давыдов: новый образ Киркорова психологически продуман

Фото: Пресс-служба НТВ

Новый образ народного артиста РФ Филиппа Киркорова психологически продуман и подтверждает контекст высказываний «время размышлять и делать выводы», объяснил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, для артиста важна внешняя оценка его усилий и это совпадает с любовью к переменам и экспериментам.

Крой, стиль и цвет одежды всегда воздействуют на неосознанном уровне на окружающих. Плюс Киркоров человек, для которого важно привлекать внимание, важна внешняя оценка его усилий, и все это совпадает с любовью к переменам и экспериментам. Данный образ, психологически продуманный, подтверждает контекст высказываний «время размышлять и делать выводы», — говорит эксперт.

По его словам, внешний вид Киркорова крайне редко бывает случайным. Он выделяет три основных повода для перемены: с помощью одежды поменять свое внутреннее состояние и добавить спокойствия, защищенности и эмоций; транслировать внутреннее состояние зрителю — я изменился, контролирую себя, время для размышлений, а не для праздников; создавать заранее придуманный образ для ТВ-программы, концерта, шоу или интервью.

Черный цвет — это желание контролировать себя и создать имидж авторитетного и дисциплинированного человека. Сочетание черного с белым — сегодня нет полутонов и недосказанности, все четко и ясно: ты или на стороне добра, или стороне зла, — поясняет Давыдов.

Обращает внимание эксперт и на строгий костюм, который говорит о стремлении к стабильности, уверенности в себе, добавляет статус человека, который не бросает слов на ветер. Контрастная смена основных оттенков в одежде и стрижке усиливает серьезность посыла: «я вижу себя сейчас так и хочу, чтобы меня так воспринимали и другие», заключает профайлер.

Ранее певец Николай Басков пошутил про новый образ Киркорова в эфире музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ. Артист обратил внимание на окрашенные в пепельный цвет волосы Киркорова и предложил коллеге по сцене перепеть его песню с фразой «Натуральный седой».