Киркоров в стразах, живые щенки, Цой: кого выгнали во 2-м выпуске «Маски»

Фото: Пресс-служба НТВ

Филипп Киркоров

25 февраля на НТВ вышел второй выпуск развлекательного шоу «Маска», во время которого проект покинула Кукуруза. Кто скрывался под маской «царицы полей», как себя вел Филипп Киркоров, правда ли, что на сцене выступили живые собаки?

Кто был в жюри во втором выпуске «Маски»

Состав экспертной комиссии не изменился, за исключением приглашенного гостя. Хвалили и ругали участников шоумен Тимур Родригез, телеведущая Регина Тодоренко, певица Валерия и председатель жюри народный артист России Филипп Киркоров. Судить участников вместе с ними пригласили победителя первого сезона Анатолия Цоя.

Скромнее всех были одеты Родригез и Цой. Киркоров появился перед зрителями в черном костюме, расшитом узорами из страз. Образ дополнили очки в строгой оправе и все тот же черный парик, который зрители обсуждали еще на прошлой неделе.

Тодоренко оделась в красный китайский костюм, объяснив, что это образ китайской богини Нюйвы. Валерия же примерила малиновый парик и розовую рубашку с объемными рукавами-фонариками.

Какие песни исполнили во втором выпуске «Маски»

Мотылек в этот раз представил песню «Старшая сестра». Кукуруза исполнила хит Игоря Николаева «Мельница». Водяной спел композицию Pretty Woman, за что удостоился похвалы жюри.

Арлекин выступил с композицией Аиды Ведищевой «Все равно ты будешь мой». Енот представил свою версию Ain’t Nobody’s Business Ардис Фагерхолм. Розовая горилла исполнила хит 2023 года Анны Асти «Ночью на кухне».

Кактус решил представить песню Milord, принадлежащую Эдит Пиаф. Змей Горыныч удивил зрителей композицией группы «Ленинград» под названием «Терминатор», а Кот и вовсе перевоплотился, чтобы исполнить хит Леди Гаги Bad Romance.

Перец исполнил песню «Вокализ», Акула — «Красивое тело», Матрешка — Bad Guy, а Бабочка — «Бабочки». Особенно впечатлил зрителей и жюри номер Щенка, ведь вместе с ним на сцене появились настоящие собаки. Четвероногий друг представил песню Олега и Родиона Газманова «Люси».

Фото: Пресс-служба НТВ

Кого выгнали во втором выпуске «Маски»

Кандидатами на вылет стали трое участников: Кукуруза с песней Игоря Николаева «Мельница», Перец с вокализом Эдуарда Хиля и Акула с песней Артура Пирожкова «Красивое тело». Маску пришлось снять Кукурузе. Под ней скрывался телеведущий Сергей Майоров, известный зрителям по программе «Однажды...» на телеканале НТВ.

Какие есть догадки об участниках «Маски»

Пользователи Сети предполагают, что под маской Гориллы скрывается певец и блогер Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов), полюбившийся зрителям после участия в шоу «Голос.Дети».

«Я полвыпуска посмотрела, Акмаля отчетливо слышно, хорошо его команда работает, и в „Голосе“ засветился, теперь в Маске», — отметила одна из зрительниц.

«В маске Гориллы, его там отчетливо я слышу, его тембр невозможно не узнать!» — согласилась с ней другая.

Появились и новые версии о Змее Горыныче. Ранее зрители предполагали, что под маской скрываются «Корни» или «Иванушки», однако теперь засомневались. Цой высказал версию, что Змей Горыныч — это трио из Comedy Club, а именно: Дмитрий Люсек Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа. Правда, в комментариях узнали голоса и Леши Свика, Олега Майами и Niletto.

Под маской Мотылька зрители готовы увидеть актрису Настасью Самбурскую или певицу Анну Асти. Енот же, по мнению большинства, точно девушка.

Под маской Перца, как подозревают зрители, скрывается певец Стас Костюшкин. Наиболее спорная фигура — Водяной, ведь он уже второй выпуск не отказывает себе в удовольствии пообщаться с жюри. Пользователи считают, что под этой маской скрывается актер Стас Ярушин, юморист Владимир Винокур или народный артист РФ Николай Басков.

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