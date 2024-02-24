Стало известно, чем грозит Киркорову попадание в черный список США и ЕС Жорин: Киркорову грозит запрет на въезд в США при введении санкций против него

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российскому певцу Филиппу Киркорову грозит запрет на въезд в случае, если США и Евросоюз введут санкции против него, при этом арест музыканта маловероятен, заявил звездный адвокат Сергей Жорин. В беседе с NEWS.ru он добавил, что при введении рестрикций также будут заморожены заграничные имущество и активы артиста.

Действительно, если США и ЕС введут санкции против Киркорова, то, разумеется, все его имущество и активы будут заморожены. <...> Арест маловероятен, а вот запрет на въезд — может быть, кроме тех случаев, если он не является гражданином какой-либо страны из перечисленных, — подчеркнул юрист.

Также, как заявил Жорин, те, кто продолжит партнерство с певцом, могут подпасть под вторичные санкции. Он добавил, что с Киркоровым нельзя будет заключать договоры и производить оплату.

Кроме того, не менее болезненно: будет запрещено иметь с ним какое-то дело, взаимодействовать. Те, кто продолжит с ним вести какие-то дела, могут подпасть под вторичные санкции. С ним нельзя будет заключать договоры, производить оплату и так далее. Если его внесут в санкционный список [США и ЕС], для его контрагентов, партнеров также будет опасность подпасть под вторичные санкции, если они продолжат с ним взаимодействовать, — отметил Жорин.

Ранее Министерство внутренних дел Австралии ввело санкции против нескольких российских артистов, среди которых оказался Филипп Киркоров. Австралия объявила о введении новых антироссийских ограничений 24 февраля. В целом страна ввела дополнительные санкции и запрет на въезд для 55 россиян и 37 организаций. Поводом для финансовых ограничений назвали «депортацию украинских детей» из вошедших в состав России регионов.