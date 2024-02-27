Филипп Киркоров: последние новости 27 февраля, санкции США, новое шоу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров мог подпасть под санкции США после поездки в Донбасс. Что об этом известно, премьера какого шоу с артистом ожидается в ближайшее время, как поп-король отозвался о звезде сериала «Слово пацана» Никите Кологривом?

США ввели санкции против Киркорова?

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что Соединенные Штаты могли ввести санкции против народного артиста РФ Филиппа Киркорова. По ее словам, под ограничения со стороны Вашингтона также подпал певец Николай Басков.

«Помощник Байдена (президент США Джо Байден. — NEWS.ru) по нацбезопасности [Джон] Салливан наконец-то на брифинге честно признался, что экономика России остается устойчивой, несмотря на 18 500 ограничений. Но Вашингтон и союзники не сдаются. Накануне Запад обновил список новых ограничений, наложенных Европой, Штатами, Австралией, Канадой... Запретили в Америке Баскова, запретили Киркорова за совсем небольшой концертик в городе Горловке», — сказала она.

Известно, что в США у Киркорова есть недвижимость — вилла в Майами, которую он приобрел 12 лет назад. Как сообщал экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев, недавняя поездка певца в Штаты связана с переоформлением этого дома на детей поп-короля.

Киркоров дважды посетил Донбасс после скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Так, 13 февраля артист побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим. 16 февраля музыкант ездил в Макеевку и привез детям игрушки — куклы в виде себя.

Фото: Пресс-служба НТВ Филипп Киркоров

Какое новое шоу с Киркоровым выйдет в ближайшее время

10 марта на телеканале ТНТ стартует экстремальное реалити-шоу «Сокровища императора» с ведущими Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном. Среди конкурсантов оказался Киркоров. Певец боролся за главный приз (1 млн юаней) в паре с австрийским актером Вольфгангом Черни.

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки рассказала, как поп-король проявил себя в этом проекте. По ее словам, Киркоров — полностью командный игрок.

«Филипп Киркоров всегда соло, потому что Филипп Киркоров как явление. И вот впервые за долгие годы он согласился побыть в команде. Я считаю, что зритель должен посмотреть на Филиппа Киркорова в Китае, потому что он никогда не видел Киркорова, когда он часть команды, когда он борется не за себя, а за других, и, как выяснилось, Киркоров умеет бороться за других, жертвовать, быть товарищем, бороться в коллективе, в том числе за тех, кто его команда», — цитирует Канделаки портал vokrug.tv 27 февраля.

Она добавила, что, несмотря на «непростые два месяца его жизни», Киркоров не покинет российского зрителя, в том числе на ТНТ.

Ранее артист появился в другом проекте телеканала — шоу «Конфетка», которое вышло в эфир 24 февраля. Киркоров и Басков открыли программу, исполнив композицию «Будет плохо, я знаю» авторства Виталия Волкова из города Алма-Аты. Их появление произвело настоящий фурор в зале, и внимание зрителей было приковано не только к номеру, но и к образам певцов. Так, артисты выбрали одинаковые наряды — костюмы, состоящие из черных брюк и бархатных пиджаков, расшитых камнями и узорами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Что Киркоров сказал о Кологривом

Во втором выпуске нового сезона музыкального шоу «Маска» на телеканале НТВ члены жюри, председателем которого является Киркоров, пытались угадать, кто скрывается в костюме кукурузы. Певица Валерия предположила, что за этой маской прячется звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый.

«А что, если это Никита Кологривый? Не думаю, что ход верный. Но версия даже самой понравилась», — предположила она.

Киркоров согласился с коллегой. Поп-король назвал Кологривого классным и харизматичным актером.

«Кстати, версия классная. Потому что актер классный, харизматичный. Это, кстати, очень даже в стиле этого молодого артиста», — отметил певец.

Однако предположение членов жюри оказалось неверным. Под маской кукурузы скрывался телеведущий Сергей Майоров.

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