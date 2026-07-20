В Госдуме рассказали о льготах для летчиков и шахтеров

В Госдуме рассказали о льготах для летчиков и шахтеров Депутат Светлана Бессараб: летчики и шахтеры получают надбавку к пенсии

Летчикам и шахтерам положена надбавка к пенсии, рассказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что такая работа связана с тяжелыми условиями, поэтому социальные выплаты увеличиваются.

Это отдельные выплаты, которые финансируются за счет работодателей. Они перечисляют дополнительные страховые взносы, чтобы их бывшие сотрудники получали надбавки, — рассказала Бессараб.

Депутат подчеркнула, что право на доплаты к пенсии также имеют сельские жители, северяне, юбиляры и инвалиды. По ее словам, выплата дополнительных средств предусмотрена и за нетрудоспособных членов семьи.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя пенсия в России по итогам июня 2026 года зафиксирована на Чукотке. В пятерку регионов вошли Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.