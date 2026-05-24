Часть россиян в июне получит заметную прибавку к пенсии Россиянам старше 80 лет с июня 2026 года увеличат пенсию почти на 11 тыс. рублей

C 1 июня сразу несколько категорий пенсионеров получат прибавку к выплатам, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, часть начислений Социальный фонд произведет автоматически, а в некоторых случаях потребуется заявление с документами.

С июня прибавку получат сразу несколько категорий пенсионеров. По двум из четырех оснований может потребоваться заявление с подтверждающими документами, остальные начисления Социальный фонд России делает без обращения, по имеющимся данным, — заявил Говырин.

Повышенные выплаты предусмотрены для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, а также для пенсионеров с впервые установленной I группой инвалидности. Он добавил, что фиксированная выплата для этих категорий увеличится почти на 11 тыс. рублей, а также будет назначена ежемесячная надбавка на уход.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Андрей Гусев заявил: нескольким категориям граждан увеличат размер пенсий с 1 августа. Он отметил, что россияне получат прибавку к накопительным выплатам в размере 19,3%.