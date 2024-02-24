Названы легендарные роли, которые мог бы сыграть Кологривый Профайлер Давыдов: Кологривый мог бы сыграть лихого гусара или бойца СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Российский актер Никита Кологривый мог бы сыграть любую роль военного: «лихого гусара», мушкетера, бойца СВО или отставного поручика, рассказал NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. Он отметил, что артисту по силам было бы перевоплотиться в легендарного ковбоя из «Человека с бульвара Капуцинов» и гангстера из «Приключений Электроника». Также, по его словам, Кологривый «суперорганично» будет смотреться в любой русской сказке.

Исторические — лихой гусар, отставной поручик, дворянин-гугенот, мушкетер. Современная история — боец СВО, роль старшего лейтенанта Николая Орлова из фильма «Батальоны просят огня». Лилипут Флим из фильма «Дом, который построил Свифт» Марка Захарова. Ковбой из «Человека с бульвара Капуцинов». Гангстера из «Приключений Электроника», — добавил Давыдов.

Накануне российский продюсер Иосиф Пригожин назвал блестящей идею снять Никиту Кологривого в роли Владимира Жириновского в биографическом фильме «Жириновский. Взлет». Он выразил уверенность, что артист справится с ролью на сто процентов. Пригожин отметил, что бывший лидер ЛДПР достоин того, чтобы о нем сняли полнометражный фильм.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева назвала Кологривого прекрасным мальчишкой. Актер пообщался в эфире программы «Секрет на миллион» с исполнительницей саундтрека к популярному сериалу Маргаритой Суханкиной. При этом артист признался, что отмечает за собой звездную болезнь после выхода в свет картины «Слово пацана», это отмечают и близкие, которые осуждают его за такое поведение. Сам актер считает, что продолжает хорошо общаться с окружением, а в скандалах не видит ничего плохого. Для желтой прессы это работа, считает актер.