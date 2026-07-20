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20 июля 2026 в 10:34

Российские уголовники запустили необычный тренд в Сети

Бывшие заключенные массово становятся блогерами после выхода из тюрьмы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Россияне, освободившиеся из мест лишения свободы, начали активно развивать блоги о своем прошлом и жизни после тюрьмы, сообщает Telegram-канал «112». В соцсетях активно набирают популярность аккаунты с такой тематикой.

Одним из таких блогеров стал Павел Павлов, который после выхода на свободу начал вести блог о трезвости. Сейчас он делится своим опытом и рассказывает о новой жизни без вредных привычек. Среди популярных авторов также Карина Красавина, бывшая участница «Дома-2», которая провела пять лет в тюрьме за разбой и вымогательство. После освобождения она развивает соцсети, занимается музыкой и дает концерты.

Блог о жизни после заключения ведет и Анастасия Лапина, осужденная за сбыт наркотиков. Еще одним примером стал Алексей Чернышев, который после работы в полиции и бизнеса занялся блогингом и обучением созданию контента.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы из-за деятельности треш-блогерши. Глава организации Екатерина Мизулина назвала ее последовательницей Дианы Шурыгиной.

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