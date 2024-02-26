Филипп Киркоров: последние новости 26 февраля, возвращение на сцену

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров вернулся на сцену, выступив на концерте лауреатов премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге. Как прошло шоу, что сказал поп-король о своей «отмене» из-за «голой» вечеринки, какие последние новости о Киркорове 26 февраля?

Как Киркоров выступил на «Золотом Граммофоне»

Киркоров стал ведущим церемонии вручения премии «Золотой Граммофон», которая прошла 25 февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Прежде организаторы мероприятия убрали имя исполнителя с афиши после скандала из-за организованного Анастасией Ивлеевой скандального мероприятия в московском клубе «Мутабор».

Концерт в Ледовом дворце Киркоров открыл композицией «Я вновь хочу увидеть Ленинград». Поп-король пояснил, что эта песня была написана болгарским композитором почти полвека назад и посвящена Северной столице, с которой Киркоров связывает важные этапы своей карьеры.

«Болгария подарила мне жизнь, Россия дала творческую жизнь», — заявил артист.

Затем Киркоров вместе с Еленой Север и Николаем Басковым остался на сцене в качестве ведущего шоу. В ходе мероприятия также состоялась церемония награждения участников СВО.

В январе текущего года сообщалось, что имя Киркорова исчезло с городской афиши «Золотого Граммофона». При этом фамилия певца сохранялась на цифровых афишах шоу, которые появились в Сети 27 декабря. На рекламе Киркоров был изображен в компании Баскова, Ирины Дубцовой, Сергея Лазарева и Мари Краймбрери. Список участников «Золотого Граммофона» был оглашен в конце прошлого года, однако участие поп-короля в «голой» вечеринке Ивлеевой внесло коррективы в решение организатора.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что сказал Киркоров о своей «отмене» и санкциях

За кулисами «Золотого Граммофона» артист пообщался с журналистами. В беседе с корреспондентом spb.kp.ru Киркоров заявил, что сам себя «отменил» после участия в скандальном мероприятии Ивлеевой. По словам исполнителя, он устал от себя, и поэтому ему нужно было время для перезагрузки.

«Вот говорят: „Отменили Киркорова“. Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя — такого, каким я был в последнее время. Эта гонка — гастроли, концерты, съемки — меня истощила. И нужен был тайм-аут, чтобы перезагрузиться, побыть с собой. Поэтому я ушел в тишину, ушел в молчание», — признался певец.

Киркоров также прокомментировал новость о том, что Запад решил ввести в отношении него санкции. Киркоров отнесся к этому событию спокойно, заявив, что если в Евросоюзе кому-то от этого станет легче, то пусть вводят ограничения.

«Ой, с самого начала против меня все время вводят какие-то санкции. Ну если кому-то от них легче там станет в Евросоюзе, да и ради бога!» — сказал артист.

Ранее власти Австралии ввели санкции против звезд российской эстрады — Баскова, Киркорова и Николая Расторгуева.

Что Киркоров рассказал о своей поездке в Донбасс

Во втором выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ Киркоров поделился историей, связанной с его поездкой в Донбасс. Артист решил рассказать об этом после выступления одной из масок — Бабочки.

Поп-король поведал о встрече с молодым человеком, который остался без ног. Киркоров заявил, что попытался поддержать парня, а также пообещал помочь с протезами.

«Я встретился там с одним парнем, который в самом расцвете сил и молодости своей остался без ног. И я ему сказал, что жизнь продолжается, привел в пример легендарного фигуриста Романа Костомарова, который остался из-за болезни без ног, но вышел на лед с протезами. Я надеюсь, и этот парень в ближайшее время получит протезы и встанет на ноги, заживет полноценной жизнью. Во всяком случае, я сделаю для этого все возможное», — рассказал Киркоров.

Певец добавил, что в конце этой встречи молодой человек снял со своей руки перстень и подарил ему. Сам Киркоров пообещал, что всегда будет носить это ювелирное украшение на руке.

«Он говорит: „Филипп Бедросович, вот я хочу вам подарить то, что сделал мой отец“. Это орел, очень красивый перстень. Он сказал, что хочет, чтобы у меня осталась эта память. Отца зовут Ярослав, он ювелир. Он дал ему этот перстень как оберег. И я ему пообещал, что буду всегда носить его на руке. Если папа Ярослав слышит меня, то я хотел бы сказать ему, что все будет хорошо. Ярослав, спасибо вам за сына», — сказал артист.

Читайте также:

Последние новости шоу-бизнеса 25 февраля: что с SHAMAN, Успенской, Кокой

Составлен список уехавших звезд, которые продолжают зарабатывать в России

Филипп Киркоров: последние новости 25 февраля, санкции, дуэт с Басковым