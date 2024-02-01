Зачем Киркоров уехал в США на самом деле? Последние новости 1 февраля

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Филипп Киркоров

Экс-звезда шоу «Дом-2» Рустам Солнцев раскрыл причину отъезда певца Филиппа Киркорова в США. Где он сейчас, могут ли Киркорова лишить звания народного артиста России, какие последние новости о поп-короле 1 февраля?

Почему Киркоров уехал в США

По словам Солнцева, певец отправился в Соединенные Штаты, чтобы решить вопросы с недвижимостью за океаном. Уточняется, что речь идет о вилле певца в Майами, которую он переписал на своих детей.

«Дело в том, что он переписал дом, который у него находился в Майами и, кстати говоря, дорого стоит, на своих детей», — заявил Рустам в беседе с изданием 7days.

Бывший участник «Дома-2» также заявил, что стоимость переоформления дома в Майами составила всего 10$.

Где сейчас Киркоров

Ранее Киркоров посетил концерт певицы Мадонны в Нью-Йорке. Его заметили около спортивного комплекса Madison Square Garden, где 22 января проходило шоу артистки.

Компанию поп-королю составил новый концертный директор Максим Ситник, уроженец Донбасса. Помощник певца освещает поездку за океан в соцсетях и часто упоминает Россию.

«Где бы я ни находился, мне везде хорошо. Но мой дом там, где моя семья. Это Россия. Уже скучаю по вам, братья мои. И жду встречи с мамулей», — писал Ситник.

По данным MK.RU, Киркоров не собирается оставаться в США надолго. Издание сообщало, что поп-король мог уже вернуться в Россию.

«В тусовке уверены, что задерживаться в США Киркоров не станет. По некоторым данным, Филипп уже мог тайно вернуться в Россию. Певец надеется, что скоро его бойкот на ТВ закончится. А пока он планирует периодически посещать в Москве светские мероприятия, чтобы не забыли», — отмечали журналисты.

В то же время Рустам Солнцев заявил, что Киркоров все еще находится в Штатах и присматривает за переоформленной на детей виллой. По словам экс-участника «Дома-2», артист следит за тем, чтобы на территории дома не поселились мигранты.

Солнцев добавил, что, по его мнению, Киркоров не выглядит счастливым на недавних фотографиях из США.

«Судя по фотографиям, вид у него довольно перепуганный, он несчастлив на этих фотографиях. Зачем-то он пошел на концерт лица капиталистического народного творчества — певицы Мадонны. Лицо при этом его не выражает счастья», — указал Рустам.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Филипп Киркоров

Киркорова все еще могут лишить звания народного артиста России?

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru рассказал, что в ближайшее время в Госдуме пройдет круглый стол по вопросу лишения российских знаменитостей званий народного и заслуженного артиста из-за «неприемлемого поведения». На это заседание он пригласил Киркорова.

«Сегодня мы планируем провести в Госдуме круглый стол на эту тему. В ближайшее время будет целое заседание комитета по культуре, ведем переговоры, обсудим, что мы видим, как они видят, какие нужно внести поправки. Попробуем пригласить Киркорова, но, думаю, он туда не придет. То, что они здесь пропагандируют, я имею в виду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), в этом вопросе тоже нужно ставить жирную точку и привлекать к ответственности, потому что у нас есть соответствующий закон. Для этого у нас есть все инструменты», — заявил Бородин.

Он добавил, что основную роль в вопросе лишения почетных званий сыграла «голая» вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, которую посетил Киркоров.

По мнению музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, Киркорова не лишат звания народного артиста из-за «неприемлемого поведения». В разговоре с NEWS.ru он отметил, что отбирать почетные награды стоит у звезд, допустивших антироссийские высказывания и публично унижавших органы власти и народ.

Какие концерты Киркорова отменили

По информации MK.RU, бойкот Киркорову продлили как минимум до весны. Поп-король должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», но на официальном сайте концертного зала его имя убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты Киркорова в ближайшее время не запланированы. В апреле певец собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, однако билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.

Помимо этого, артиста убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля.

Читайте также:

Составлен список участников «голой» вечеринки, которых перестали «отменять»

Составлен список звезд, у которых могут забрать имущество за фейки о ВС РФ

Киркоров может лишиться звания народного артиста. При чем здесь Путин?