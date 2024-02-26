Последние новости шоу-бизнеса 26 февраля: что с Алибасовым, Киркоровым

Фото: Пресс-служба НТВ

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров вновь вспомнил о своем отце Бедросе в новом сезоне «Маски», с Инстасамки требуют 150 млн рублей, а Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии. Какие последние новости шоу-бизнеса 26 февраля?

Что Киркоров сказал об отце в новой «Маске»

25 февраля на телеканале НТВ прошел второй выпуск пятого сезона музыкального шоу «Маска», где народный артист России Филипп Киркоров является председателем жюри. Поп-король предположил, что под маской Кота, который выступил с песней американской певицы Леди Гаги Bad Romance, скрывается Николай Басков.

Киркоров комплиментарно отозвался о коллеге. В частности, артист рассказал, что у Баскова всегда можно занять денег.

«Коленька, это ты? А что? Он талантливый, харизматичный, обаятельный, весельчак, добрый. У него и денег можно занять», — сказал певец.

Также поп-король не исключил, что под маской Водяного скрывается его отец Бедрос Киркоров. При этом артист дал родителю ироничную характеристику, указав на его взаимоотношения с противоположным полом.

«Тот еще дамский угодник», — заявил Киркоров.

Что известно о состоянии Алибасова

Состояние продюсера и шоумена Бари Алибасова, о госпитализации которого сообщалось накануне, оценивается как тяжелое. По данным источника РЕН ТВ, артиста поместили в реанимацию после ишемического инсульта. Уточняется, что Алибасов находится в сознании. Врачи оценивают гемодинамику артериальных сосудов артиста как стабильную.

О госпитализации основателя группы «На-На» стало известно днем 25 февраля. Сообщалось, что продюсер почувствовал себя плохо днем. Ему потребовалась экстренная медицинская помощь, в момент госпитализации Алибасов находился в состоянии оглушения.

В то же время сын музыканта в разговоре с NEWS.ru 25 февраля заявил, что ничего не знает о госпитализации отца. Он отмечал, что Алибасов и его супруга не подходят к телефону. Позднее он подтвердил, что отец находится в больнице.

Фото: Ведяшкин Сергей /Агентство «Москва» Бари Алибасов

Кто требует деньги с Инстасамки

Как сообщает Telegram-канал Mash, с певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) потребовали 150 млн рублей компенсации морального вреда из-за фразы «Психологи — скам», которую артистка произнесла в одном из интервью. Термин «скам» (англ. scam) означает аферу или мошенничество на просторах интернета.

Соответствующее заявление в суд подала женщина по имени Ольга. Как уточняется, в интервью Инстасамка заявила, что психологи — это «развод на деньги», а с проблемами человек может справиться и сам.

«Очевидно, это опорочило честь и достоинство благородной профессии, решила Ольга. А потому пошла в суд и потребовала 150 млн рублей. Пояснила: у Инстасамки много подписчиков, которые к ней прислушиваются. Могут и поверить», — отмечается в публикации Mash.

Моргенштерну можно вернуться в Россию?

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время встречи со школьниками и студентами в Тюмени заявила, что у рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нет препятствий для возвращения в Россию. По ее мнению, решение не приезжать в РФ — это, скорее всего, личный выбор артиста.

«Этот исполнитель признан иноагентом на территории нашей страны, я не могла в широкой аудитории не сделать эту оговорку. Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, — это, вероятно, его личный выбор», — отметила Мизулина.

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