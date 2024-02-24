Филипп Киркоров: последние новости 24 февраля, Австралия, новые шоу, слухи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров попал под санкции Австралии. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, когда он вернется на канал ТНТ?

Какой пост Киркоров опубликовал 23 февраля

23 февраля Филипп Киркоров выложил в соцсетях снимок своего отца, народного артиста России Бедроса Киркорова, в молодости.

«С праздником, дорогие защитники Отечества! Папа, ты всегда был и есть пример мужества и отваги для меня и моих детей», — подписал фотографию музыкант.

Какие новые санкции ввели против Киркорова

Министерство внутренних дел Австралии ввело санкции против нескольких российских артистов, среди которых оказался Филипп Киркоров.

Австралия объявила о введении новых антироссийских ограничений 24 февраля. В целом страна ввела дополнительные санкции и запрет на въезд для 55 россиян и 37 организаций. Поводом для финансовых ограничений назвали «депортацию украинских детей» из вошедших в состав России регионов.

Могут ли Киркорова «отменить» за границей

Недавно Филипп Киркоров дважды посетил Донбасс.

3 февраля музыкант побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Артист привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.

16 февраля поп-король ездил в Макеевку и подарил детям игрушки — куклы в виде себя.

По данным издания «Царьград», поездка в ДНР может сыграть злую шутку с Киркоровым за границей: есть вероятность, что в отношении него применят международные санкции за посещение Донбасса.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«По мнению некоторых экспертов, учитывая текущий уровень русофобии в мире, своей поездкой в Донбасс Киркоров рискует навлечь на себя персональные международные рестрикции, которые закроют для него дорогу к заграничному шопингу. Таким образом, Киркоров рискует быть отвергнутым как в России, так и на Западе», — пишет источник.

Когда Киркоров вернется на ТНТ

В конце декабря прошлого года после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ. Так, его убрали из комедии канала ТНТ «Иван Васильевич меняет все!».

Сегодня, 24 февраля, певец вернется на ТНТ. Он примет участие в музыкальной программе «Конфетка». Реклама выпуска уже была показана на телеканале.

Помимо этого, Telegram-канал Mash опубликовал фрагмент из реалити-шоу «Сокровища императора» с участием Киркорова, которое снимали осенью прошлого года в Пекине. В кадре поп-король бегает по китайской столице, держа в руках живого гуся.

Передача должна выйти в эфир ТНТ в марте 2024 года.

«Филипп Киркоров душил гуся, бегая по Китаю. На съемках еще одного шоу — из которого его планировали вырезать, но передумали. О круговороте Бедросовича на экранах говорили весь декабрь и январь. Из-за „голой“ тусовки поп-короля вырезали в „Иван Васильевич меняет все!“ и из новогодних огоньков. После вопросы появились к уже отснятым, но не вышедшим проектам. Один из них — реалити-шоу „Сокровища императора“, которое делали в Китае осенью. Там звезды бились за 14 млн рублей, в том числе Киркоров. Но из-за скандала его участие оказалось под вопросом. Но затем случились извинения и правильные двери. Итог — возвращение на экраны», — сообщил Mash.

Читайте также:

Киркоров возвращается на российское ТВ. Какие шоу с ним скоро выйдут?

Киркоров и Ивлеева в Донбассе. Теперь их простят за «голую» вечеринку?

Киркоров, Пугачева, Ивлеева, Галкин. Нужно ли им запретить ездить в Донбасс