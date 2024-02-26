«Устал от себя»: что сказал Киркоров об «отмене» после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров заявил, что «сам себя „отменил“» после участия в скандальной вечеринке в клубе Mutabor в конце декабря прошлого года. Что думают о его объяснениях россияне, что ему пришлось сделать, чтобы преодолеть «отмену»?

Почему Киркоров «устал от самого себя»

По словам артиста, после вечеринки ему потребовался «тайм-аут, чтобы перезагрузиться, разгрузиться».

«Кто-то говорил, что меня „отменяли“. Да я сам себя „отменил“ для себя, потому что устал от самого себя», — приводит «Фонтанка» слова Киркорова после выступления на премии «Золотой Граммофон».

По версии артиста, во время двухмесячного перерыва в концертной деятельности он «поговорил по душам с самим собой» и подумал о жизни. Киркоров заверил, что всегда пытался дарить людям что-то новое, но не всегда это получалось удачно.

«То не в ту дверь зайдешь, то в другую войдешь. Главное, чтобы были двери, окна, чтобы это всё открывалось, а не закрывалось. Главное окно — это сердце, а глаза — зеркало души», — объявил король российской поп-сцены.

Что ответили Киркорову россияне

Россияне в комментариях в соцсетях высмеяли певца из-за его заявлений.

«Перезагрузился, а заодно и переобулся», — смеется анонимный пользователь в комментариях «Фонтанки».

«Это и правда довольно смешно и по-детски выглядит, Киркоров. Лучше бы уж молчал. Не раздражал людей. Это не обувь сменить, чтобы себя в 50 лет переделать. Много ему, да и не только ему было позволено и сходило с рук. Так что лучше бы уж молчал», — отмечает другой.

Читатели обратили внимание, что после поездки в Донбасс на «Золотом Граммофоне» Филипп Киркоров предстал в куда более скромном образе. В частности, исчезли его белые волосы.

«Сам себя сдал. Суть, конфетка останется. Фантик можно поменять. Сколько не меняй ты образов, Филипп Бедросович, суть твоя останется. Клоун», — пишет Оксана в комментариях Telegram-канала StarHit.

«Мерзкий, оправдывающийся. Когда уже поймёт, что клеймо „не той двери“ носить ему до скончания века, еще и внукам слава достанется», — указал пользователь Galgenna.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что случилось с Киркоровым после «голой» вечеринки Ивлеевой

После получившей скандальную известность «голой» вечеринки, которая прошла 21 декабря в московском клубе Mutabor, Киркоров столкнулся с бойкотом на федеральных телеканалах.

Так, кадры с его участием вырезали из записанного заранее новогоднего шоу «Песня года» — голос певца заменили на Игоря Николаева, а в кадрах видео по случайности осталась лишь рука Киркорова. То же самое произошло с новогодней комедией «Иван Васильевич меняет все». Певца полностью вырезали из финальной версии картины, в эпизодах его заменил Никита Кологривый. Несколько кадров с Киркоровым осталось в новогоднем выпуске шоу «Маска», однако и там его присутствие сократили до минимума, а главную роль отдали Сергею Лазареву. Кроме того, отменился ряд выступлений артиста.

Как Киркоров преодолел «отмену»

13 февраля певец впервые после начала СВО посетил Донбасс, где выступил перед ранеными военнослужащими и сотрудниками городской больницы № 2 в Горловке. Он исполнил песню «Снег». На выступлении Киркоров появился в значительно более скромном, чем обычно, наряде — кожаной косухе и мотоциклетных перчатках, прикрыв свои белые волосы шапкой. В больнице он обещал оплатить протезы троим раненым военнослужащим.

Кроме того, в ходе поездки в Донбасс Киркоров побывал в Макеевке. В качестве гуманитарной помощи он привез ученикам Дома детского творчества куклы в виде самого себя, а также другие игрушки, краски и раскраски.

После поездки в Донбасс ситуация для поп-идола в России стала меняться к лучшему: 19 февраля Российское авторское общество отказалось от иска к Киркорову на 2 млн рублей, который был подан после «голой» вечеринки, а 24 февраля появился в телешоу «Конфетка» на канале ТНТ.

В тот же день в отношении Киркорова были введены западные санкции со стороны Австралии. Ранее певец пребывал в санкционных списках Украины (с января 2023 года), Эстонии (с 24 февраля 2022 года) и Литвы (с января 2021 года).

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